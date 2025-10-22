San Bartolomé retoma por interés público el rescate de la concesión del hotel rural Las Tirajanas El expediente anterior, iniciado contra Mar Abierto, caducó | Lopesan compró en subasta la concesión | Deberá alegar para poder asumirla

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:11 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana volverá a llevar a pleno, previsiblemente al de este mes, el expediente para el rescate de la concesión administrativa de la explotación del hotel rural Las Tirajanas, ubicado en Tunte, según informa el gobierno municipal, un recinto que lleva cerrado desde 2000. El gobierno local retoma este trámite, que ya inició en junio, pero que finalmente entró en caducidad. Y lo hace en defensa del interés público municipal pese a la perspectiva abierta de que la concesión haya pasado de la anterior explotadora, Mar Abierto SL, en medio de un concurso de acreedores, al grupo Lopesan.

La concejal de Patrimonio, Davinia Ramírez, explica que el expediente que se aprobó en el pasado pleno del 26 de junio caducó por una cuestión logística de recursos humanos. Dada esa circunstancia, el ejecutivo llevará a la próxima sesión corporativa la declaración de caducidad del expediente, que expira a los tres meses, y el reinicio de los trámites. Al fin y al cabo, una de las causas que en junio motivó su incoación no se ha resuelto: Mar Abierto SL, que pertenece al grupo Santana Cazorla, sigue en concursal.

Lo cierto es que en este tiempo se han dado cambios. La subasta extrajudicial de los activos de Mar Abierto que convocó el Juzgado de lo Mercantil 1 de Las Palmas está en fase de ser resuelta. Lopesan, uno de los grupos hoteleros más potentes de las islas, se ha quedado con tres hoteles de Mar Abierto en Taurito (Mogán) y con la concesión de Las Tirajanas. Sin embargo, la información que maneja el Ayuntamiento es que esa adjudicación es provisional. Por tanto, en cuanto reabra el expediente, dará trámite de audiencia a las partes, también a Lopesan, que deberá presentar alegaciones. Luego serán los técnicos los que decidan si se continúa con el rescate o no.

Un hotel de 4 estrellas con 60 habitaciones, piscina y capilla propia para bodas

El hotel rural Las Tirajanas, cerrado desde hace cinco años, es un establecimiento de cuatro estrellas, propiedad municipal, que fue inaugurado en el año 2000 y que cuenta con 60 habitaciones, una zona de juego para niños, una piscina exterior y otra climatizada, instalaciones deportivas y un sinfín de atractivos, según recordó el verano el gobierno municipal en un comunicado.

Entre esos atractivos, el Ayuntamiento enumera la existencia de una capilla para la celebración de bodas, que, por cierto, se podrán disfrutar por el público general una vez que culminen todos los procedimientos administrativos y reabra el hotel. Además, sostiene que contribuirá a la dinamización económica del casco de San Bartolomé de Tirajana.