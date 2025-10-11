San Bartolomé celebra la trayectoria de once personas que «han dejado huella e inspiran»

Foto de familia con todos los homenajeados, una vez acabó la cereomonia de entrega de los honores y distinciones de San Bartolomé de Tirajana.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana homenajeó ayer la trayectoria de 11 personas a las que hizo un reconocimiento institucional y público porque «han dejado huella e inspiran», subrayó el alcalde, Marco Aurelio Pérez, en el discurso que pronunció anoche en la ceremonia de entrega de los máximos galardones oficiales del municipio para este 2025, celebrada en el Centro Cultural Maspalomas.

Enmarcada dentro del programa de actos conmemorativo del 131º aniversario del otorgamiento del título de Villa al municipio, la gala de honores y distinciones se inició con la interpretación del Himno de Canarias por la Coral Maspalomas Encantada, y a lo largo de su desarrollo se proyectaron pequeños vídeos biográficos de cada uno de los galardonados antes de recibir sus respectivas condecoraciones.

El alcalde destacó la ceremonia como un acto de homenaje, reconocimiento y gratitud de San Bartolomé de Tirajana «a lo mejor de sí misma», una gala que contribuye a recordar que los pueblos no se construyen sólo con infraestructuras, sino con personas que dedican su vida al trabajo bien hecho, al compromiso, la cultura, la educación y el servicio público como valores que nos definen como comunidad».

«Hoy celebramos trayectorias que han dejado huella, que inspiran, educan y nos enseñan que la constancia, la generosidad y la pasión son las verdaderas medallas del día a día. Estos galardones no premian carreras perfectas, sino vidas perseverantes de trabajo silencioso, compromiso social, cultura que emociona, empresa con alma, ciencia que inspira y servicio público que deja huella», afirmó Pérez antes de dedicar una breve referencia a cada uno de los homenajeados.

A Pedro José Franco López (Maspalomas, 1951) se le entregó el título de Hijo Predilecto por su labor social y su compromiso con la vida cultural y social de Maspalomas, de quien Pérez dijo que es «memoria viva de Maspalomas, maestro de la escena, del archivo y la palabra».

Como Hijos Adoptivos fueron reconocidos los empresarios turísticos Theo Gerlach y Andrés Ocón Guzmán, éste a título póstumo, que fueron recogidos por sus hijas Anouchka Gerlach y Noelia Ocón Jaime, respectivamente. Se les otorgó por su arraigo a Maspalomas Costa Canaria. El alcalde destacó de Gerlach «su visión del turismo con valores», y de Ocón Guzmán, que fue director del Hotel Parque Tropical durante 18 años y un activo colaborador de Cruz Roja Española, que fue «un ejemplo de profesionalidad y servicio».

Después se procedió a la entrega de las Medallas de Oro. La recibieron Ángel Marrero Rivero, fundador de la Asociación Autonómica de Barmans de Canarias, del que el alcalde destacó que convirtió ese «oficio en un arte»; la técnica aeroespacial de la NASA Tatiana Mar Vaquero Escribano, que fue recibida por su madre Mercedes Escribano, «ejemplo de talento canario»; el profesor de música y fundador de la Coral de Maspalomas, Francisco Brazuelo Cañizares, «que ha sembrado generaciones de amor por la música»; María Dolores Osés Merino, 'Loly La Vasca', «la vecina que hace barrio»; el sanitario Orlando Viera Morales, miembro de la Asociación Amigos contra el Sida, «humanidad sin horarios» y «ejemplo de empatía»; la ex cónsul honoraria de Suecia en Canarias Ann Kristin Ekstrand, «puente entre culturas» y «símbolo de convivencia»; y, finalmente, la vecina de Castillo del Romeral Josefa Trujillo Abrante, «voz firme» de su pueblo, con respeto y constancia.

La entrega de galardones finalizó con el reconocimiento del ex edil Benito Pérez Franco como 'Concejal Honorario', a quien el alcalde se refirió como «un servidor público ejemplar que dejó huella en el deporte, la juventud, las fiestas y los espacios que hoy» disfruta el municipio.

Fue el Hijo Predilecto Pedro Franco López quien asumió el discurso de agradecimiento en nombre de todos los homenajeados. «Recibir un reconocimiento del propio pueblo es algo que no se olvida, porque no se trata sólo de una distinción, sino de un abrazo colectivo, de un 'gracias' que nos llega desde cada barrio y cada escuela», afirmó antes de dedicar unas breves palabras sobre cada uno de los galardonados.

Cuando le tocó hablar de sí mismo se centró en la etapa de «metamorfosis» de Maspalomas que le tocó vivir, que pasó de una «tabla rasa» a tener vida social, cultural, deportiva y turística. «Era un vértigo diario en el que sentías que estabas creando historia». Recordó que cuando el sur, «olvidado y ninguneado», era «una isla dentro de la isla», un grupo de jóvenes se rebeló. A ese ejemplo se agarró para romper una lanza por los jóvenes, pedirles que se impliquen, y que lo hagan «con libertad, sin interés y sin direccionismos». Les quiso pasar el testigo.

El acto se clausuró con la actuación de Iván Quintana Trío.