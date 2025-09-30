San Bartolomé celebra sus 131 años como villa

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:15 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana celebrará durante octubre un programa de actos culturales e institucionales para conmemorar la efemérides del 131º aniversario del nombramiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana, título que otorgó el 3 de octubre de 1894 la Reina Regente María Cristina «por el aumento de su población y progreso de su industria y comercio», según el decreto del entonces Ministro de la Gobernación Alberto Aguilera y Velasco.

El programa de actividades organizado por la Concejalía de Presidencia, Cultura y Educación dirigida por la teniente de alcalde Elena Álamo Vega, arrancará este jueves a las 20.00 horas en el Centro Cultural Pancho Guerra, en el casco histórico de Tunte, donde el historiador Fernando Bruquetas ofrecerá una ponencia sobre los antecedentes de la romería de Santiago del Pinar, «que se remontan al siglo XVI y cobran vigencia hasta el siglo XIX», y el Camino de Santiago de Gran Canaria.

Al acto inaugural, que contará también con una ofrenda floral a los iconos de San Bartolomé y el Apóstol Santiago, está prevista la asistencia de una delegación de representantes de la Mancomunidad de Municipios Gallegos del Camino Francés (Pedrafita do Cebreiro, Triacastela, Samos, Sarria, Paradela, Monterroso, Palas de Rei, Melide, Arzúa, O Pino y Portomarin), presidida por María Olga Iglesias.

Para este viernes también está concertada en Tunte, a partir de las 19.00 horas, una visita teatralizada sobre la historia de La villa y, a su término, un concierto candlelight iluminado por velas, candiles y faroles en la Plaza del Tenderetunte.

El sábado 4 de octubre la celebración se traslada al Mirador de Las Dunas, donde Masdanza ofrecerá los espectáculos de danza contemporánea Unarys, Quema, Burnt y Vibra, a cargo de compañías de Lanzarote, Barcelona, San Sebastián (País Vasco) y Blanes (Cataluña).

El programa incluye también la celebración de la gala de honores y distinciones de San Bartolomé de Tirajana 2025, que se celebrará el sábado 11 de octubre en el Centro Cultural Maspalomas, donde se otorgará los títulos de Hijo Predilecto a Pedro José Franco López, y el de Hijo Adoptivo a Theo Gerlach y Andrés Ocón Guzmán, y donde también se entregará la medalla de oro del municipio a Ángel Marrero Rivero, Tatiana Mar Vaquero, Francisco Brazuelo Cañizares, María Dolores Osés Merino, Orlando Viera Morales, Ann Kristin Ekstrand Celis y Josefa Trujillo Abrante, y el reconocimiento de 'concejal honorario' al exedil Benito Pérez Franco.

Los actos por el 131º aniversario del otorgamiento del título Villa a San Bartolomé de Tirajana finalizarán con el concierto 'Canciones que saben a mar', que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Las Palmas en la Plaza del Faro de Maspalomas el sábado 25 de octubre, a las 20.00 horas.