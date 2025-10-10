El Salto del Pastor invade el Roque Bentayga Los participantes recorrieron tres rutas distintas utilizando sus garrotes de madera, herramienta esencial en esta práctica ancestral vinculada al pastoreo en terrenos escarpados

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 10 de octubre 2025, 19:44 Comenta Compartir

Un centenar de practicantes del Salto del Pastor se dieron cita este viernes en el acto principal del XXIX Encuentro Nacional de este deporte tradicional canario, celebrado bajo la imponente silueta del Roque Bentayga, en las cumbres de Gran Canaria. Los participantes recorrieron tres rutas distintas utilizando sus garrotes de madera, herramienta esencial en esta práctica ancestral vinculada al pastoreo en terrenos escarpados.

Tras la caminata, el grupo se reunió en el centro de interpretación del Roque Bentayga, donde compartieron una comida comunal y participaron en actividades organizadas por el Instituto Insular para la Gestión del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera. El evento sirvió para reforzar el valor cultural del Salto del Pastor y fomentar su preservación como parte del patrimonio etnográfico de Canarias.

Temas

familia

Bentayga