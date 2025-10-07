Salsipuedes convierte el Palacete de la Marquesa en «El Gran Palacete de la Navidad de los Sueños», con la colaboración de Lopesan El Grupo Lopesan cede a la Asociación Cultural Salsipuedes el histórico palacio de los Jardines de la Marquesa de Arucas que, por primera vez, abrirá sus puertas al público en esta Navidad

Arucas se prepara para vivir una Navidad única e inolvidable, arraigada a la esencia de su historia y su gente. Por primera vez, el histórico Palacete de la Marquesa abrirá sus puertas para transformarse en El Gran Palacete de la Navidad de los Sueños, de la mano de la Asociación Cultural Salsipuedes y gracias a la cesión de este espacio por parte del Grupo Lopesan. Una oportunidad única para que miles de personas, grandes y pequeños, se adentren juntos en un recorrido lleno de magia, fantasía y tradición.

Inspirada en el ambiente de finales del siglo XIX, la propuesta de Salsipuedes, recreará la época de los primeros Marqueses de Arucas en uno de los mejores jardines botánicos del mundo. Su elegante fachada presidida por el escudo familiar, el porche de cantería y los majestuosos pilares, serán el escenario perfecto para un viaje lleno de luces, sueños y emociones compartidas.

Cada rincón del palacete cobrará vida: las cocheras, el salón de baile, el dormitorio y el gran comedor se transformarán en escenarios mágicos con su mobiliario original, iluminación especial y cerca de medio centenar de personajes que guiarán a los visitantes a través de un recorrido que nos transportará a un pasado de ensueño.

Lopesan, que en su momento adquirió la mayor parte del Marquesado de Arucas, refuerza su compromiso con la cultura y la comunidad, colaborando con uno de los colectivos más queridos de la ciudad, poniendo en valor un patrimonio histórico, que, durante unos días, se vestirá de Navidad para el disfrute de todos.

El Gran Palacete de la Navidad de los Sueños abrirá sus puertas los días 26, 27 y 28 de diciembre, y los días 2, 3 y 4 de enero, invitando a vivir una experiencia única e inolvidable en un entorno inigualable.

