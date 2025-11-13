Salen a licitación los trabajos de modernización de la biblioteca de Sardina del Sur La inversión asciende a 492.231 euros

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Jueves, 13 de noviembre 2025, 06:10

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha sacado a licitación los trabajos de rehabilitación y modernización de la biblioteca de Sardina del Sur, una actuación destinada a recuperar y adaptar este espacio cultural a las normativas actuales de accesibilidad, eficiencia energética y habitabilidad. La inversión asciende a 492.231 euros.

El objetivo es actualizar un inmueble con décadas de historia, construido entre 1940 y 1960, para convertirlo en un punto de encuentro moderno y accesible para los vecinos de la zona.

Entre las principales actuaciones figuran el tratamiento de humedades interiores, la impermeabilización de cubiertas, la mejora de las evacuaciones de aguas pluviales y la renovación integral de las instalaciones eléctricas y sanitarias.

Además, contempla la creación de nuevas zonas de estudio, baños adaptados y accesos universales, junto con la dotación de nuevo mobiliario.