La ruta que sacará a Arteara de su letargo

No es difícil ver a turistas en Arteara a lo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Les toca buscarse la vida si quieren visitar la mayor necrópolis aborigen de Gran Canaria y autoguiarse por sus senderos. Lo malo es que bastantes de los paneles informativos que contribuirían a enriquecerles la mirada están en blanco, literalmente comidos por el sol. Es uno de los déficits que arrastra este yacimiento, sumido en un letargo del que lo quiere sacar el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

La hoja de ruta ya está trazada. Lo que falta es materializarla, y para ello, avanza la edil de Presidencia y Cultura, Elena Álamo, se trabaja con un horizonte a medio y largo plazo. El ideal al que aspira este gobierno pasaría por tenerlo abierto todos los días del año, pero para eso, advierte la concejal, hay que insertarlo en el diseño de una ruta turística más amplia que no solo resulte atractiva a los visitantes, sino también a las empresas, para que se animen a gestionarla.

En esa ruta se incluirá la casa estudio del escultor Luis Montull, en Fataga, muy cerca de Arteara. La intención municipal, una vez comprada la vivienda, es ponerla en uso y abrirla a la visita, pero para ello tiene antes que ejecutar un proyecto para su musealización. Al menos ya tienen la financiación para invertir los 251.000 euros que harán falta para adaptarla a su nueva función. La propuesta está ahora pendiente de salir a licitación.

Centro de interpretación, cerrado. Solo se abre para las visitas escolares.

Solo entonces, apunta Álamo, con esos dos recursos en la mano, se podrá volver a sacar a concurso la gestión de Arteara, que formaría parte de un paquete integrado también por la casa de Montull. El espectacular yacimiento funerario tirajanero ya estuvo en explotación en régimen de concesión por una entidad del sector, Arqueocanaria, que dinamizó el yacimiento desde 2014 y lo abrió a las visitas, pero no lo tuvo nunca nada fácil.

La organización de visitas escolares procura cierto mantenimiento al enclave, pese a que no está atendido a diario

Las entradas no cubrieron las expectativas y aquella primera experiencia naufragó por falta de rentabilidad. Desde entonces, el centro de interpretación sigue cerrado y la visita al yacimiento, si no se hace en grupo y con guía concertado, ha de ser forzosamente libre y autónoma.

Señalética sin contenido y deteriorada.

Hablemos Ahora ya advirtió en verano pasado del deterioro que estaba sufriendo el yacimiento, de sus carteles comidos por el sol y del progresivo avance de la mala hierba. Pero desde el Ayuntamiento aclaran que el enclave no está abandonado. No en vano, se llegó a un acuerdo con la empresa Tibicena para la organización de visitas escolares, una fórmula que ha permitido garantizarle cierto mantenimiento. Gracias a eso, cada cierto tiempo se desbrozan los senderos y se limpian las instalaciones y los aseos del centro de interpretación. Puede que esto haya ayudado a que se haya librado de la acción de los vándalos, tan aficionados a causar destrozos en inmuebles que no están 24 horas vigilados, como es el caso de este recinto.

Según fuentes técnicas del área de Cultura del Ayuntamiento, el curso pasado visitaron Arteara 400 escolares y este año, dada la buena acogida, han retomado la iniciativa. En todo caso, están contemplando la posibilidad de legar a un acuerdo con Tibicena para abrir el centro de interpretación al menos dos veces a la semana, una de esas en fin de semana, los sábados, por ejemplo.

Carteles desteñidos en el acceso al yacimiento.

Y para este año ya está previsto organizar visitas a Arteara promovidas por el Ayuntamiento con ocasión del equinoccio de primavera, en marzo, durante el que se tiene el privilegio de contemplar un doble orto solar. Estarán abiertas al público general, informan desde la corporación municipal.

Además, el gobierno local ha solicitado al Cabildo la reposición de la señalética, que es la que peor estado presenta y la que empaña su visita. La necrópolis de Arteara es el cementerio aborigen de mayor entidad y extensión la isla, enclavado en el calle de Fataga, con una extensión de 137.570 metros cuadrados y alberga 809 estructuras tumulares, con enterramientos individuales y colectivos. Se localiza sobre el derrumbe de piedra roja de la montaña de Garito. El problema es que durante años estuvo sometido a la acción de los expoliadores, por lo que ya no quedan muchos que estén intactos. Uno de los enclaves más significativos es el llamado 'Túmulo del Rey', usado por los antiguos canarios, según las últimas hipótesis, como punto de observación de los fenómenos astronómicos.