Una ruta conecta los sitios sagrados aborígenes y los cristianos en Artenara

La Virgen de La Cuevita, excavada en la montaña del Toril.

La Ruta Arte Sacro, un innovador itinerario sobre el excepcional patrimonio espiritual de Artenara que enfatiza la conexión entre los antiguos lugares sagrados aborígenes del municipio y los espacios de culto cristiano será presentado el próximo viernes en el salón cultural Cronista José Antonio Luján Henríquez por la Asociación de Empresarios de Artenara (Edarte) y el Ayuntamiento cumbrero.

La Ruta señala caminos que unen poblados prehispánicos como Artevirgo, Risco Caído, el santuario del Risco Chapí, Cuevas de Caballero, Guardaya y los caseríos de Acusa, evidenciando una continuidad espiritual de más de cinco siglos.

La iniciativa desarrollada por la geógrafa Eva Luna, con Eugenio Reyes, es parte del proyecto UniRural impulsado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), en colaboración con la Fundación Universitaria de Las Palmas, y se enmarca en la Agenda 2030 de Islas Responsables Lab (IRLab). Unirural cuenta con financiación del Gobierno de Canarias.

La Ruta Arte Sacro desarrolla dos itinerarios diferenciados y complementarios, bajo el nombre de Ruta del Casco Municipal y Ruta de los Barrios Rurales, que abarcan todo el territorio municipal.

El primero cuenta con un recorrido por 11 puntos estratégicos que incluye el mirador de La Atalaya con su Cruz conmemorativa, el Monumento de los Ciclistas, la iglesia de San Matías con sus excepcionales pinturas murales de José Arencibia Gil y la venerada ermita de la Virgen de la Cuevita, excavada en la montaña del Toril.

La segunda propuesta plantea un itinerario que conecta el mirador de las Crucitas, Lugarejo con la ermita de San Antonio de Padua, y la ermita de la Candelaria en Acusa, donde se custodia el Cristo de Acusa del siglo XVII.

Además, la Ruta de Arte Sacro reconoce la aportación de párrocos y cronistas que marcaron la vida religiosa y cultural del municipio, entre ellos José Cástor Quintana y Domingo Báez, así como la investigación de José Antonio Luján, cronista oficial del municipio.

Respuesta al reto demográfico

Esta propuesta constituye una herramienta estratégica de revitalización territorial ante la pérdida poblacional de Artenara. Con apenas un millar de habitantes, el municipio busca convertir su patrimonio en un motor de desarrollo económico sostenible que combine turismo cultural, educación y producción artesanal.

En este sentido, Eva Luna afirma que «el patrimonio rural no se pierde sólo por el paso del tiempo, sino también por el abandono, el expolio y la desfiguración que provoca el desconocimiento». Destaca que «los recursos religiosos son parte de la identidad colectiva, del paisaje emocional y simbólico que ha unido durante siglos a generaciones enteras».

Durante el acto se presentará un avance de materiales digitales de la ruta, como mapas, itinerarios detallados y recursos educativos, para facilitar el acceso y comprensión del patrimonio religioso municipal. El proyecto incorpora criterios de accesibilidad universal, especialmente en el mirador de La Atalaya, punto de partida de la ruta principal.

La Ruta Arte Sacro cuenta con el respaldo del Colegio de Geógrafos, el Archivo Provincial de Las Palmas y la Diócesis de Canarias, y ha contado con la colaboración de especialistas como la restauradora María Cárdenes y el cronista José Antonio Luján.

