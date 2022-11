Rufo desmarca su no a las cuentas de posibles acuerdos electorales El alcalde de Santa Lucía de Tirajana gestiona convocar una reunión entre los socios del gobierno. Este martes se reúne el comité local del PP

Marcos Rufo, el edil del PP que rompió la disciplina de voto del gobierno tripartito de Santa Lucía de Tirajana y votó el jueves pasado en contra de los presupuestos de 2023, desmarca su no a las cuentas de posibles pactos electorales que pueda o no estar negociando su partido con otras formaciones.

Desmiente así, tajante, la versión que justifica su posición por una supuesta necesidad de que el PP salga de la alianza de gobierno que todavía forma con NC y Fortaleza para así posibilitar un hipotético acuerdo con AV, ahora en la oposición, de cara a las elecciones de 2023.

Rufo aclara que pese a la incertidumbre que se ha cernido sobre la continuidad de este pacto de gobierno, él sigue trabajando por los vecinos de Santa Lucía y estos días ha seguido cumpliendo con sus funciones.

En ese sentido, también desmarca su ausencia hoy de la reunión de trabajo que el gobierno local celebra todos los lunes, del clima de posible desconfianza creado tras su rechazo a los presupuestos.

La alianza, aún en vigor, pese al clima de ruptura

A fin de cuentas, a pesar de la polémica generada y de los comunicados oficiales del PP en los que da por roto el pacto en Santa Lucía, formalmente la alianza entre NC, Fortaleza y PP sigue en vigor y el concejal Rufo sigue en sus funciones. Ni ha sido cesado ni ha renunciado a sus áreas.

Dado este escenario, el alcalde Francisco García anunció este lunes al resto del gobierno su decisión de convocar una mesa del pacto para debatir sobre lo sucedido y sobre la propia continuidad del acuerdo. Según portavoces municipales autorizados, la iniciativa la toma el alcalde y líder local de NC, y no el PP.

Rufo desconoce los tiempos que manejan las distintas formaciones, pero cree que la reunión se acabará celebrando a lo largo de esta semana. Tampoco despeja dudas sobre si al final podrá reconducirse o no esta situación. «Eso ya depende de la dirección de mi partido; yo nunca he tomado ninguna decisión que no haya sido consensuada con mi dirección, ésta tampoco», dejó claro.

Reunión del comité local del PP

Rufo sí tiene claro que no irá a la reunión del comité local del PP de Santa Lucía de Tirajana que está prevista para hoy. Dice que no acudirá «por motivos personales». Este encuentro ha sido convocado por el presidente de la formación conservadora en el municipio, Sergio Vega, el otro edil del PP en Santa Lucía, que, según explica, quiere explicar al resto de miembros del comité los motivos que le llevaron a votar a favor del presupuesto de 2023.

«Será una reunión abierta a los militantes, quien quiera acudir puede hacerlo», apunta Vega, que también deja claro que, pese a que el PP ha anunciado públicamente que emprenderá acciones disciplinarias por su voto a favor de las cuentas y en contra de las directrices del partido, la organización aún no se ha puesto en contacto con él para pedirle explicaciones o para comunicarle a qué se expone. Siente que el representante del partido en Santa Lucía sigue siendo él y mantiene su apuesta por la alianza de gobierno con NC y Fortaleza.