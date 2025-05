Ropa interior 'made in Canarias' para que las personas trans vistan con dignidad Maspalomas Pride abre la exposición 'InTeriores', con prendas diseñadas por la grancanaria Silvia Matos paraidentidades trans

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Viernes, 2 de mayo 2025

Cuando Silvia Matos inició la transición, buscó prendas que se adaptaran a su cuerpo y no las había. Su único recurso, como para muchas personas trans, era un esparadrapo. Pero esta grancanaria era estudiante de Diseño de Moda en Madrid e hizo de la necesidad, virtud. Creó su propia ropa interior bajo la marca 'TransLingerie'. Ahora, 10 años después, vende sus prendas por medio mundo y el Maspalomas Pride by Freedom ha decidido mostrarlas en una exposición, 'InTeriores', que estará abierta en el Centro de Información Turística del Centro Comercial Yumbo hasta el 11 de mayo.

Los asistentes podrán encontrar desde trucadoras, un tipo de braga para chicas trans que truca el pene, porque lo lleva hacia la parte de atrás, a binders, para chicos trans, camisas con tres tipos de telas para ocultar sus pechos. Hay también bañadores y ropa infantil ('TImermaids'), dos de las líneas específicas que trabaja esta compañía y que la distingue de otras.

La muestra incluye sencillos paneles con indicaciones sobre estas prendas y otros que permiten presentar al equipo que forma parte de esta firma. «Trabajamos todo con personas trans, hasta las modelos», explicó Matos. No en vano, 'TransLingerie' organizó en Madrid en 2020 y 2023 los dos primeros desfiles de ropa interior a nivel mundial de personas trans y con personas trans.

La idea y el diseño de esta exposición corrió a cargo de Eva Pascual, experta en acompañamiento a familias con infancia y adolescencias trans, quien en el acto de inauguración, que tuvo lugar este viernes, defendió esta temática «porque lo que no se ve, parece que no existe». Contó, de hecho, que como «mamá de un bebé trans» tuvo que reinventarse porque «la ropa interior no está pensada» para este tipo de familias.

Ampliar Un momento de la inauguración de la muestra. C7

Fernando Ilarduya, presidente de Freedom, la entidad que organiza el Pride, enmarca esta exposición en la necesidad de seguir visibilizando al colectivo trans, porque «es el más vulnerable», sobre todo, en el contexto político actual que se vive en el mundo, mientras que Esther Delgado, edil de Igualdad, celebró que en el Pride conviva la parte festiva con la cultural, en la que se inscribe esta iniciativa.

Sus prendas se pueden adquirir 'online' o en bazar Ani.

Hugo Lara: «Me las vi y me las deseé, sufrí lo de las vendas»

«Que esto exista es un paso de gigante, necesario». Hugo Lara es un chico trans, padre, además, de una niña trans, que no hace sino agradecer la existencia de este tipo de ropa adaptada al colectivo. «Me da mucha emoción porque yo me las vi y me las deseé para encontrar un binder; sufrí lo de las vendas».

Nereida Gutiérrez, «mamá de un peque trans» y perteneciente al colectivo Chrysallis Canarias, pone el acento en las necesidades de la adolescencia. «Tenemos en la asociación niños y niñas que no quieren ir a la playa por la incomodidad que les supone». En ese sentido, ve muy importante, por ejemplo, que las chicas trans puedan ir a la playa y que les guste el bañador o bikini que llevan.