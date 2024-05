Rodrigo inicia una nueva etapa con el estreno de 'Saudade'

Rafael Falcón Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de mayo 2024, 22:57 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Irrumpió a finales de 2022 sin hacer ruido, pero con unas ganas enormes de poder hacerse un hueco en el panorama musical. Su tema 'San Agustín' se coló en las discotecas de las islas durante el verano de 2023 y el grancanario Rodrigo empezó a sonar con fuerza. Con un estilo urbano muy particular y con unas letras, hechas por él, llenas de mensajes, inició una aventura sin mirar al futuro y más como un hobbie. Fue sacando temas y temas, pero lo que al principio se veía como un camino fácil, cómodo y divertido, llegó un momento de inflexión importante para su vida.

Era el momento de parar, de pensar y de pensar en el futuro, pero ya de una manera profesional y no como una afición. Y en ello emprendió el camino.

Rodrigo, a sus 18 años de edad, -cumplirá 19 en octubre-, y tras un año sin sacar ni un solo tema ha iniciado una nueva etapa en su carrera musical con el lanzamiento en todas las plataformas de 'Saudade'. Detrás tiene a todo un equipo, con sus managers Paul y María, dirigiendo y marcando el camino, así con el apoyo inestimable de su familia y amigos.

«Pasé por momentos difíciles, atravesé una crisis existencial, pero era el momento de retomar todo y hacerlo de una manera profesional», destaca. Rodrigo mira al día a día. Su sueño es dedicarse profesionalmente a la música. No para de componer y en su cabeza rondan miles de ideas, pero desde anoche está entusiasmado con el estreno de 'Saudade', un tema muy especial para él. «Lo tenía desde hace un año, justo el tiempo en el que no ha salido ningún tema mío. Saudade en portugués significa melancolía o nostalgia, y el tema va un poco de eso, de recordar esas noches de verano compartidas y echarlas de menos».

Este tema tiene la producción del grancanario Juacko, todo un referente en el género, y está coproducido por Doc Psychzk.

Desde la noche de ayer ya se puede disfrutar de 'Saudade' en todas las plataformas -Spotify, Amazon, TikTok, Instagram-. «Espero que tenga una gran aceptación. No pienso en su repercusión la verdad. Prefiero ir al día a día. El gusanillo de un estreno ha estado presente estos días y quiero controlar bien esa sentación», afirma.

El grancanario Rodrigo ve lógicamente a Quevedo como un referente para muchos jóvenes, reconociendo que en el estilo urbano hay un talento descomunal en Canarias.

Esta semana subió a su Instagram -@rodrigofenix_- un reel muy significativo, bajo el título Mi historia. En esa canción, la letra deja bien a las claras por lo que ha pasado durante este último año: «Empecé a rapear en un parque, entre cigarros, lágrimas y litros, pero ya noto que todo ha cambiado ya todo es distinto, ahora me cuesta dormir y muchas veces me cuesta respirar, aunque estoy haciendo todo para algún día poderme adaptar a esta vida distinta, lejos de casa y de mi familia. No estaba desaparecido, andaba recuperando mi vida...». Rodrigo Losada Santana, artísticamente Rodrigo, ha iniciado una aventura llena de retos.

'Saudade' es el primer pasito de su nuevo camino, pero en breve ya verá la luz 'Boomerang', su segundo tema, y con posterioridad 'Verano eterno'. Con un equipo detrás muy potente y con unas ganas terribles de hacerse notar, el artista grancanario tiene muy presente sus raíces y sus videoclips están grabados en su isla. 'Saudade' se grabó en Maspalomas y 'Boomerang' en el hotel Santa Catalina, lugar donde realizamos este reportaje, «ya que le tengo un cariño muy especial a este lugar».

Se inspira en «situaciones cotidianas que me hayan pasado a mí o a mis amigos, y mis letras me gustan que sean lo más realistas posibles». Su cabeza siempre está activa y ahora espera que su público note la profesionalidad de su trabajo y toda la labor que hay detrás.

No para de pensar más allá e incluso en un proyecto Rodrigo Fénix que espera cumplir. Rodrigo ha vuelto y con mucha fuerza. 'Saudade' es su carta de presentación. Disfruten de ella.