La Retreta de Puerto de Las Nieves despide con baile las fiestas en Agaete La Banda Guayedra, papagüevos y la energía contagiosa, protagonistas del último pasacalle de las fiestas de Nuestra Señora de Las Nieves 2025

CANARIAS7 Agaete Domingo, 17 de agosto 2025, 11:09 Comenta Compartir

El último volador de las fiestas sonó como el primero, con la misma energía o más, con la fuerza de una despedida donde no cabe la nostalgia y que activa una nueva cuenta atrás. Los silbidos llamaban la atención de los romeros/as, a la espera del silbido y con él, el estallido de alegría de La Retreta.

La Banda Guayedra y su felicidad contagiosa puso a bailar a todo un gentío, que hizo vibrar La Retreta en su cita junto al mar.

Los papagüevos tomaron las calles, en su último baile de 2025, saltando en las fiestas de Nuestra Señora de Las Nieves para llenar el Puerto de Las Nieves de la luz de los icónicos faroles y el colorido de los farolillos de la nueva generación de danzantes.

Vecinos/as y visitantes de todos los rincones de la isla han convertido Agaete, una vez más, en el centro de la fiesta y en el corazón de la celebración en Gran Canaria. Con la noche iluminada por la ilusión y la magia de La Retreta, la fiesta se alargará hasta bien entrada la medianoche, con una cita clásica con el cielo nocturno de Agaete.

Las estrellas conviven durante unos minutos con los fuegos acuáticos, que iluminan la cola del dragón y el Roque Partido con cientos de colores. Bailando al ritmo de la música y con más de 12 minutos de magia y pólvora, el Muelle Viejo y la playa de Las Nieves cambiaron de día con un espectáculo romántico y vibrante, con el que Agaete quedó en manos de la música en directo de La Mekanica by Tamatindos y Aithamy Dj.

C7