El retraso en las obras de la residencia de Teror aboca al cierre a la constructora

En octubre de 2023, la consejera de Política Social del Cabildo, Isabel Mena, visitó las obras de la residencia de mayores de Teror junto a las autoridades locales, donde se anunció que estaban a punto de culminar. Sin embargo, un año y medio después, la instalación sigue cerrada debido a acusaciones mutuas entre el Ayuntamiento y la constructora. Las diferencias les han llevado a un contencioso y a que Fomento y Construcciones Roque Nublo haya presentado un ERE este viernes debido a la deuda de más de un millón de euros que arrastra por este retraso, según fuentes de la entidad.

La situación es insostenible, ya que casi dos años después de la petición de finalización de obras no ha recibido el pago ni por la ejecución ni por el equipamiento, pese a un intento amistoso de resolución en el que renunciaba a más de 700.000 euros de gastos generales y beneficio industrial. Además, el cierre económico sigue pendiente, lo que, según fuentes cercanas a la constructora, es una práctica reiterada del consistorio en sus contrataciones públicas, como sucede con la piscina municipal.

El Ayuntamiento dice que no subsanó deficiencias

Por su parte, desde el Ayuntamiento lo niegan. La concejala de Servicios Sociales, Laura Quintana, aseguró que, a propuesta del responsable del contrato, se procedió a la ocupación de la obra porque había un injustificable retraso en la finalización debido a la negativa de la empresa a subsanar las deficiencias.

La edil sostiene que no cumplió con lo pactado y que el equipamiento era distinto al estipulado, por lo que se le ha pedido la documentación para su justificación y no lo ha hecho. En definitiva, dice que no entregaron la obra en tiempo, no se subsanaron las deficiencias y el equipamiento no era el acordado, pese a que la empresa tiene un informe notarial del estado de las obras, así como un informe de una arquitecta independiente que dice lo contrario.

40 personas al paro y obras a medias en tres islas

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Fomento y Construcciones Roque Nublo afecta a 40 familias ya que sus trabajadores se van al paro, así como a la totalidad de las obras públicas que estaban en este momento en ejecución en Gran Canaria, Lanzarote y La Palma.

En la isla bonita construía 11 viviendas protegidas del ICAVI en Breña Baja y otras 11 en Tijarafe. Esta empresa fue también la adjudicataria por 1,1 millones del acondicionamiento de cuatro naves en Corralillos (Agüimes) destinadas a centro de reproducción animal de razas autóctonas canarias que impulsa el Cabildo, que también se paraliza. Todas estas actuaciones se quedan ahora en el aire debido al ERE de la empresa que empezó en 2009 su andadura.