18 restaurantes de Gáldar, Guía, Moya y Tejeda cocinan cordero en sus fogones Las jornadas de 2025 se prolongarán tres fines de semana más e incluyen este próximo sábado una fiesta gastronómica con tapas a 3 euros en Tejeda

Ya está en marcha la novena edición de las Jornadas Gastronómicas 'Entre Corderos y Fogones', en las que, hasta el próximo 15 de diciembre, se degustarán más de 2.300 kilos de este producto de Gran Canaria, adquirido directamente a ganaderías de la isla, en 18 restaurantes distintos.

En esta campaña de promoción del cordero grancanario, iniciada el fin de semana pasado y que se prolongará durante los tres siguientes, los chefs de siete restaurantes de Gáldar, cuatro de Moya, tres de Santa María de Guía y cuatro de Tejeda cocinan para sus clientes platos elaborados con este producto, del que se prevé que se consumirán alrededor de 1.755 kilos.

En el cartel anunciador del evento, en la página web de Proquenor y en las redes sociales de los demás organizadores se puede encontrar un código QR con la información sobre los horarios de esos restaurantes, sus números de teléfono para reservas, sus ubicaciones y sus recetas.

El programa de 2025 incluye una cita ineludible, la gran jornada gastronómica que tendrá lugar en Tejeda el sábado 29 de noviembre, desde las 12.00 hasta las 17.00 horas. Una fiesta para todos los paladares, en la que se ofrecerán más de 550 kilos de carne de cordero en 3.000 o 3.500 tapas que, junto a las tapas de queso, se ofertarán a tres euros la unidad.

Se podrán acompañar con los caldos de las bodegas tejedenses Peña Rajada y Bentayga, así como tortillas de carnaval y dulces, en un encuentro en el que tampoco faltarán actividades especiales para los más pequeños y actuaciones musicales.

Al presentar ayer la edición de este año, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, resaltó que las distintas ediciones de 'Entre Corderos y Fogones' están siendo un revulsivo para el sector ganadero y quesero, puesto que «desde que se iniciaron estas jornadas de valorización del cordero local las cantidades se han incrementado en más del 50%, según los datos de Mataderos Insulares, la empresa pública del Cabildo que también colabora con la organización de este evento.