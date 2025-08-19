Las resoluciones contra el concurso de gestión de los cuatro CADI de Gran Canaria «son claras» El Tribunal de Contratos inadmite la aclaración que le pidió el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria | No cabe «duda alguna en relación a la forma de proceder» para ejecutar la resolución

Las resoluciones del Tribunal Administrativo de Contratos del Cabildo que anularon el concurso del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) para contratar la gestión del servicio público que se presta en los Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CADI) de la isla «son claras, sin que quepa duda alguna en relación a la forma de proceder para su ejecución».

Así ha respondido el Tribunal a la solicitud de aclaración presentada por la Asesora Jurídica del IAS sobre las dos resoluciones que ha dictado contra ese contrato, la primera de ellas anulando el pliego de cláusulas administrativas particulares la segunda ordenando la retroacción del expediente al momento anterior a su aprobación.

«A mayor abundamiento debe tenerse en cuenta que el trámite de aclaración de las resoluciones tiene por objeto la aclaración de oscuridades o bien la corrección de errores materiales, sin que pueda convertirse en una suerte de instancia extraordinaria que permita modificar una resolución que resulta clara y ejecutable en los términos inicialmente dictados», agrega en su respuesta al IAS.

Con estos argumentos el Tribunal acaba inadmitiendo la solicitud de aclaración de los acuerdos dictados.

Uno de esos acuerdos da la razón a la empresa Iscan Servicios Integrales, que recurrió los pliegos del concurso argumentando que no se tenían en cuenta las tablas salariales del nuevo convenio colectivo de centros de atención a personas con discapacidad, que prevé una subida salarial del 10% en 2025, el 11,63% en 2026 y el 13,31% en 2027.

La resolución al respecto considera que sólo se reflejaron los costes que estipula el convenio colectivo para 2025, pero no para 2026 y 2027, «lo que hace que el contrato no sea viable desde el punto de vista de su ejecución, ya que el presupuesto base de licitación no llegaría a cubrir los costes derivados de la ejecución».

La licitación anulada se abrió el 16 de abril con un presupuesto de 60,77 millones de euros para un periodo de dos años y la posible prórroga durante otro, a razón de 35,7 los dos años, más 17,8 millones el año adicional, a los que se sumaban 7,1 millones por modificación de contrato. Sin embargo, había nacido coja porque poco después el IAS amplió el plazo del 2 a 16 de junio para incluir en los pliegos los listados del personal de los CADI El Tablero y Obispo Padre Cueto que dispone de 10 días extras de vacaciones por sentencia de obligado cumplimiento.

Hasta la adjudicación del próximo contrato, que ahora se retrasará unos meses para elaborar un nuevo pliego, se mantendrá prorrogada la gestión de la concesionaria actual, la empresa Grupo 5, en los cuatro CADI. La gestión de esta empresa ha sido duramente criticada por los familiares de los usuarios en diversas ocasiones.