La remodelación de la GC-41 entre Telde y Valsequillo entra en su fase definitiva La vía ha sido cortada desde la rotonda de La Herradura hasta Tecén y la alternativa durante los próximos 12 meses será la carretera que atraviesa Balcón de Telde y Montaña Las Palmas

Rafael Falcón Telde Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:22 Comenta Compartir

La reforma y acondicionamiento de la GC-41, entre Telde y Valsequillo, ha entrado este miércoles en su fase definitiva. Augusto Hidalgo, consejero de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria, junto a Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, y Francisco Atta, alcalde de Valsequillo, acudieron a la apertura parcial de la nueva rotonda de Tecén, que servirá durante el próximo año como enlace para que los vehículos transiten por la carretera que atraviesa Balcón de Telde y Montaña Las Palmas, ya que la GC-41 entre la rotonda de La Herradura y la nueva rotonda de Tecén ha quedado cerrada totalmente hasta la finalización de las obras de ensanche de una vía de gran importancia que no reunía las mejores condiciones de seguridad por su estrechez.

A partir de ahora comenzarán los trabajos más decisivos, los que dotarán a este tramo de la GC-41, el más estrecho y peligroso de la vía, una nueva fisonomía con cambios en el trazado y en los anchos que la harán parecer una carretera de nueva construcción. En esta segunda fase se va a trabajar ya directamente sobre la plataforma de la carretera, lo que implica demoler el asfalto, realizar grandes desmontes de terreno, terminar los muros ya iniciados -algunos de 14 metros de alto- y ejecutar un nuevo trazado en algunos tramos. El resultado final será el de una carretera con curvas menos pronunciadas y con cuatro metros más de ancho con respecto a la actual, llegando a contar con una plataforma de 10 metros de ancho.

Augusto Hidalgo confía que dentro de un año acabe una obra compleja que ha tenido varios modificados y mejoras. Las instituciones son conscientes que las obras siempre pueden producir inconvenientes a los ciudadanos y Augusto Hidalgo adelantó que los vecinos de Balcón de Telde y Montaña Las Palmas, que durante los próximos doce meses tendrán un enorme flujo de vehículos por su vía, «se les mejorará el asfaltado a la finalización de la obra en la GC-41».

«Cuando se termine esta obra vamos a tener una GC-41 prácticamente nueva, un acceso principal a Valsequillo mucho más ancho y que garantizará que los vecinos puedan utilizar esta vía con absoluta seguridad», destacó Hidalgo, mientras que el alcalde de Telde agradeció el compromiso del Cabildo y el alcalde de Valsequillo recalcó que esta «es la obra más importante que afecta al municipio de Valsequillo».

Tras casi un año de obras, la ejecución de los trabajos ha progresado de tal forma que se hace necesario cerrar el tramo de la GC-41 entre la rotonda de La Herradura y Tecén para acometer la segunda y definitiva fase de las obras, en la que prácticamente se va a construir una carretera nueva sobre la que ya existe. Desde este miércoles, todos los vehículos circulan por Balcón de Telde y Montaña Las Palmas, entre las rotondas de La Herradura y Tecén. Resta un año para la finalización de una obra compleja que cambiará por completo la fisonomía de la GC-41 entre Telde y Valsequillo.

El presupuesto de la obra ascendía a 5,7 millones de euros, de los que ya se han certificado 2,5. La obra está siendo compleja y se han realizado varios modificados, sin paralizar los trabajos, por lo que el coste final superará los 7 millones de euros. La GC-41 es la segunda vía de la red insular con mayor densidad de tráfico tras la Carretera del Centro.

La obra de la GC-41 ha tenido una enorme complejidad e incluso, tal y como adelantó el consejero Augusto Hidalgo, se han efectuado mejoras no previstas en el proyecto original pero que Obras Públicas ha ejecutado durante este primer año de trabajos. Se han creado aceras en el margen derecho de la carretera y se ha sustituido la vieja red de agua de abasto por una más amplia y moderna que beneficiará a barrios como Montaña Las Palmas, Balcón de Telde o La Barrera, todo en perfecta coordinación con los ayuntamientos de Telde y Valsequillo. Durante la primera fase se han realizado varios desmontes y numerosos muros tanto en el tramo de la GC-41 que se ha cerrado como entre Tecén y la Vuelta de Los Navarros.