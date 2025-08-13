El regreso de 'Súbete a la ola de la vida' a Telde trae música, humor, cine y gastronomía El programa veraniego, que este año será inclusivo, tendrá lugar en diferentes playas del municipio del 22 de agosto al 20 de septiembre

Presentación del programa de 'Súbete a la ola de la vida' en la playa de Ojos de Garza.

El litoral de Telde recupera la campaña 'Súbete a la ola de la vida', una iniciativa veraniega que nació en los años noventa y que llevaba dos años sin celebrarse. En esta ocasión se extenderá del 22 de agosto al 20 de septiembre con múltiples actividades en diferentes playas. Entre las propuestas destacan conciertos, cine al aire libre, noches de humor, talleres infantiles y espacios lúdicos adaptados para la participación de personas con discapacidad, para culminar con un evento gastronómico con los productos estrellas del municipio a través del programa 'Saborea Telde'.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Juventud con la colaboración de Cultura, Turismo, Playas y Distrito Costa, fue presentada este miércoles en la playa de Ojos de Garza por el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, junto a los ediles Cristhian Santana, Juan Martel y María Calderín, y arropados por una representación de las asociaciones vecinales de la costa, ya que la mayor parte de los eventos coinciden con las fiestas de los barrios. Se trata de una propuesta financiada con 66.000 euros de fondos municipales que realizará la empresa pública Gestel.

En esta ocasión destaca la apertura de espacios para personas con discapacidad en la Casa de la Juventud, con talleres de la mano de la asociación ChapoTEA, y en el Teatro Municipal, con cine al uso adaptado. También, una de las principales novedades reside en el desarrollo de talleres de concienciación medioambiental y campañas de recogida de residuos.

Un variado programa

El programa arranca el viernes 22 de agosto en la Biblioplaya de Melenara (18.00 horas) con el taller 'Experimenta con el cianógrafo' y continúa el día 23 en Tufia con talleres y espectáculos infantiles durante la mañana.

El martes 26 de agosto la playa de Salinetas acogerá a las 20.30 horas la iniciativa Cine de Verano con la proyección de la película 'Del revés 2', mientras que el 27 será el turno del film 'Amigos imaginarios' y para cerrar, el 29 de agosto se podrá ver 'Padre no hay mas que uno 4'. Se trata de películas que han sido escogidas a través de la participación ciudadana.

'Súbete a la ola de la vida' acogerá también el 28 de agosto en Melenara una sesión de magia y cuentos en la Biblioplaya (18.00 horas), seguido por Noche de Humor con Lili Quintana y Kike Pérez (21.00).

Por su parte, el sábado 30 de agosto, coincidiendo con el espectáculo de fuegos artificiales de Melenara, habrá una verbena popular con la Orquesta Star Music (22.00). El domingo 7 de septiembre, en la playa de Ojos de Garza, habrá talleres familiares y un espectáculo infantil durante la mañana. Y ese mismo día por la noche la plaza de La Garita acogerá el tradicional 'Garita's Rock', a partir de las 22.00 horas.

El sábado 13 los talleres infantiles se trasladan a la plaza de La Garita durante la mañana, mientras que Ojos de Garza será el escenario de los conciertos de Tabaiba (21.00) y Cremita de Coco (22.30).

Para culminar, el sábado 20 la plaza de Casas Nuevas tendrá talleres infantiles por la mañana, mientras que a partir de las 19.00 horas se celebrará en Melenara Noche de Maridaje, una iniciativa que combinará productos de kilómetro cero, con batucada y un pasacalles luminoso hasta el parque urbano, donde se podrá degustar vinos locales y productos agroalimentario del municipio, con el acompañamiento de música en directo.