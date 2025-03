La red viaria de alta capacidad de Gran Canaria suma 37,3 kilómetros sin conservación pública

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 22 de marzo 2025, 23:31 Comenta Compartir

Más de 37 kilómetros de la red viaria de Gran Canaria aledaña a las vías de alta capacidad carecen de mantenimiento porque están en un limbo administrativo. No existe acta de entrega de esos tramos al Gobierno de Canarias y, por tanto, tampoco han sido transferidos al Cabildo. Nadie se encarga de parchear los agujeros de su asfalto o de renovar las señales viales o de tráfico. En algunas cada vez es más difícil circular.

El grueso de la red de carreteras de interés regional sin entregar, en la que hay tramos de ejecución pública pero también privada, corresponde a los enlaces y vías de servicio de la autovía del sur (GC-1) situados entre Agüimes y Santa Lucía de Tirajana. Se trata de viales de calzada unidireccional y bidireccional que suman 27,91 kilómetros.

En este caso el estado del asfalto no está mal y «por eso los conductores y los ayuntamientos no se quejan tanto», pero no ocurre lo mismo con las señales viales y medidas de protección, como las biondas, comenta el consejero de Obras Públicas del Cabildo, Augusto Hidalgo.

Estos tramos viarios el sureste se construyeron dentro de las obras de ampliación a tres carriles por sentido de la GC-1 entre el Aeropuerto y Vecindario, ejecutadas hace unos 20 años, y suponen casi el 75% de los 37,3 kilómetros de la red de carreteras de interés regional de Gran Canaria sin entregar a la Administración.

Otros 2,5 kilómetros de las vías que se encuentran en este limbo administrativo son ramales, glorietas y variantes de la cuarta fase de la circunvalación a la capital (GC-3), la fase que prolongó esta carretera desde Tamaraceite hasta Arucas y hasta la conexión con la autovía del norte (GC-2) en el entorno de la Granja Agrícola.

El resto son tramos de menor longitud pero muy transitados, enlaces con la GC-1 y con la GC-2, y entre ellos hay algunos ejecutados en su día por los promotores de centros comerciales, que se han encargado en algún momento de mantenerlos en condiciones aptas para la circulación, pero que desde hace años no han visto ningún piche nuevo.

Este es el caso de los 400 metros del enlace de trompeta de Las Arenas, el que permite salir del centro comercial situado junto al Auditorio Alfredo Kraus hacia la GC-2, así como de los 300 metros de la intersección de incorporación al Lloret. En ambos el firme el asfalto presenta hoy un estado lamentable.

También es el caso de los 1,5 kilómetros de ramales y glorietas que, en Jinámar, enlazan los centros comerciales de Las Terrazas y El Mirador, situados a ambos lados de la GC-1. Es el tramo sin entregar que, probablemente, ofrece actualmente peores condiciones para circular.

Otros enlaces con la GC-1

Completan este listado cuatro enlaces que jalonan la GC-1 entre Jinámar y Vecindario. Se trata de los que permiten los accesos al campo de golf El Cortijo, el centro comercial Makro, el Polígono Industrial El Goro y Vecindario. Los ramales y glorietas de El Goro suman 1,3 kilómetros de longitud, los de Makro miden 1,29, los de El Cortijo tienen 1,1 y los de Vecindario acumulan 1 kilómetro.

Ampliar Rotonda de acceso al centro comercial Makro desde la autovía del Sur, en Telde. C7

Augusto Hidalgo explica que el Cabildo negocia con el Gobierno de Canarias la incorporación a la red viaria que tiene transferida para su mantenimiento de los 27,91 kilómetros de enlaces y vías de servicio de la GC-1 entre Agüimes y Santa Lucía de Tirajana que están sin entregar, así como de los 2,5 kilómetros de ramales, glorietas y variantes de la fase cuarta de la GC-3 que también están en el mismo limbo administrativo.

Para ello el también vicepresidente primero de la corporación insular espera firmar el correspondiente convenio «en los próximos meses», incluyendo en el mismo el importe que el Gobierno de Canarias destina a mantenimiento de la red viaria transferida, un importe que no ha aumentado desde hace 25 años y que los cabildos exigen actualizar a la realidad.

Escritos a los propietarios

Sobre los tramos de carreteras sin entregar ni mantener construidos por empresas privadas para facilitar los accesos a centros comerciales, Augusto Hidalgo indica que la Consejería de Obras Públicas del Cabildo ha remitido varios escritos a los actuales propietarios para que tomen cartas en el asunto a la vez que ha solicitado al departamento homónimo del Gobierno de Canarias que estudie la posibilidad de incorporarlos a la red viaria pública por interés general.

Asimismo detalló que el enlace de acceso al Polígono Industrial El Goro está siendo mantenido por la entidad privada que gestiona las instalaciones comunes de esta zona y destacó el buen comportamiento que tuvo ese tramo viario durante las recientes riadas ocurridas en esa franja del municipio de Telde.

Ampliar Trabajos nocturnos de asfaltado en el enlace de la GC-1 con Salinetas. C7

El consejero insular de Obras Públicas recuerda que el pasado mes de mayo el Cabildo, en coordinación con el Consistorio de Telde, invirtió más de 230.000 metros en la mejora de los poco más de 600 metros de longitud del vial de acceso al polígono de Salinetas desde la GC-1, un tramo que estuvo sin mantenimiento y en un lamentable estado de conservación durante varios lustros y que fue motivo de un cruce de acusaciones entre ambas corporaciones hasta que se produjo la transferencia de su mantenimiento desde el Gobierno regional al Cabildo.

«Lo que había sido un problema durante tantos años se arregló en unos pocos días, incluyendo trabajos nocturnos», resalta Augusto Hidalgo para poner en valor la celeridad administrativa con la que su departamento puede intervenir en la mejora de las vías sin entregar cuando le sean transferidas.