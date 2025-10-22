La red pública de recarga de vehículos eléctricos de Gran Canaria se moderniza El Consejo Insular de la Energía licita un nuevo contrato de gestión con mejoras en la atención al usuario, precios unitarios y una aplicación nueva

El Consejo Insular de la Energía (CIE) de Gran Canaria ha sacado a licitación un nuevo contrato para la gestión de la red insular de recarga de vehículos eléctricos con un presupuesto inicial de 50.935,86 euros para el primer año y un valor total de 134.445,36 euros, que incluye posibles prórrogas.

Este nuevo contrato permitirá modernizar y digitalizar por completo la gestión de esta red pública, que actualmente cuenta con 78 puntos activos repartidos por toda la isla y que se ampliará próximamente con más de 50 nuevas estaciones.

La iniciativa apuesta por una gestión más eficiente, accesible y transparente, adaptada a las necesidades actuales de los usuarios de vehículos eléctricos.

El consejero de Energía del Cabildo, Raúl García, subraya que «con esta licitación queremos mejorar la experiencia de los usuarios de la red insular de recarga y garantizar un servicio más ágil, accesible y fiable».

Al mismo tiempo, añade que «consolidamos el liderazgo del Cabildo en movilidad eléctrica, no solo en Canarias sino también en el conjunto del Estado, apostando por una gestión digital e innovadora que sitúa a nuestra isla a la vanguardia de la transición energética».

Entre las principales innovaciones del nuevo modelo destaca la implantación de una plataforma inteligente de gestión que incluirá un portal web y una aplicación móvil (APP), desde la cual los usuarios podrán localizar, reservar y pagar las recargas en tiempo real vía TPV, sin necesidad de intermediarios.

Asimismo, se llevará a cabo una migración completa y segura del sistema actual a un software interoperable con cualquier operador, garantizando la continuidad del servicio durante toda la transición.

El nuevo contrato contempla precios unitarios y dinámicos, lo que permitirá adaptar los costes a los servicios realmente prestados y fomentar una gestión más eficiente. Además, se establecerá un servicio de atención al usuario disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, en cinco idiomas (español, inglés, francés, alemán e italiano), con capacidad para resolver incidencias en remoto.

La seguridad será otro de los pilares de la nueva gestión, con mejoras en ciberseguridad, protección de datos y cumplimiento normativo. El sistema también se integrará con el Mapa REVE y la plataforma de movilidad eléctrica insular, reforzando la visibilidad de los puntos de recarga en sistemas de navegación y plataformas digitales.

El nuevo sistema incluirá también un cuadro de mando digital que permitirá al CIE monitorizar en tiempo real el estado de los cargadores, detectar incidencias y analizar datos de uso para mejorar la eficiencia del servicio.