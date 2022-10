Un recurso tumba el concurso para proyectar la reforma del Centro Insular de Deportes

Un recurso por un error en los pliegos ha tumbado el concurso de proyectos que convocó el Instituto Insular de Deportes (IID), que depende del Cabildo de Gran Canaria, para la adjudicación del contrato de servicios, que incluirá la redacción del proyecto, para la reforma integral del Centro Insular de Deportes de Gran Canaria, en la capital, y la reurbanización del entorno de la parcela. La elección de la propuesta ganadora recaería en un jurado profesional.

La consejería de Deportes, que coordina Francisco Castellano, tuvo que frenar el concurso, que contaba con un presupuesto de 938.619 euros, y aprobar la apertura de un nuevo plazo para la presentación de propuestas, pero aún no se ha abierto.

Fuentes autorizadas del IID apuntan que ultiman hacerlo. Es decir, no se ha desistido de la fórmula ideada para poner al día un complejo deportivo que data de 1988 y que para el IDD precisa de una rehabilitación y regeneración urgente de la totalidad de sus espacios, tanto los interiores como los circundantes.

Los pliegos no tuvieron en cuenta a los ingenieros de caminos

El recurso fue interpuesto por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Las Palmas, que advirtió de que en los pliegos del concurso, que había sido convocado en abril de 2022, se había excluido a los profesionales de esta rama cuando se definió el perfil de los técnicos competentes que deberían formar parte del equipo redactor. No se les tuvo en cuenta, por ejemplo, para los trabajos de redacción del proyecto básico y de ejecución, la redacción del estudio de seguridad y salud o la dirección de las obras.

DETALLES DEL CONCURSO Premios El ganador recibirá 21.400 euros y el primer y el segundo accésit, 5.350 cada uno.

Valor del contrato El presupuesto estimado en los pliegos asciende a 938.619 euros.

Plazos de entrega Firmado el contrato, el ganador tiene 4 meses para presentar el proyecto de ejecución de la reforma integral del CID. La dirección facultativa durará lo que dure la obra.

Según se especifica en los pliegos, los profesionales que se contemplaban para la composición mínima del equipo técnico eran uno o varios directores, arquitetos superiores o titulación equivalente para que asuman funciones de coordinadores del proyecto y de la dirección de las obras; un arquitecto técnico o aparejador o titulación equivalente para la dirección de ejecución de los trabajos y un ingeniero o titulación equivalente para la redacción de los proyectos de instalaciones.

También incluían la figura de un arquitecto responsable del diseño gráfico BIM; un ingeniero técnico en topografía; un arquitecto, ingeniero o arquitecto técnico para la coordinación de seguridad y salud; un gestor deportivo o economista para la memoria de explotación; y un técnico competente para la elaboración de un estudio geotécnico durante la fase de obra.

Dado que no se contempló el perfil del ingeniero de caminos, el colegio presentó el 13 de mayo de 2022 un recurso especial en materia de contratación en el que instó a que se suspendiera el concurso. Un primer informe del órgano de Contratación, del 17 de mayo, estimó esas alegaciones al entender que no había quedado claro en la redacción de los pliegos que no se restringía la participación a los arquitectos. Y luego el Tribunal Administrativo del Cabildo, en una resolución adoptada el 23 de junio de 2022, resolvió estimar el recurso.

Finalmente, el consejero de Deportes, en su calidad de presidente del IDD, firmó un decreto el 24 de julio de 2022 en el que aprobó abrir un nuevo plazo para la presentación de proposiciones, pero han pasado dos meses y medio y aún no se ha hecho.

Las obras exigirán una inversión estimada de 15 millones

La propuesta ganadora del concurso ahora suspendido tendrá como cometido redactar el proyecto para la reforma integral del Centro Insular de Deportes, para cuya ejecución el IDD estima una inversión necesaria de 15,2 millones de euros (15.275.258). Así consta en las bases, donde especifican también que, aunque esta cifra es orientativa y que ha de quedar concretada en la redacción en sí del proyecto, no podrá superarse.

En concreto, al vencedor de este concurso el IDD le adjudicará la redacción del proyecto básico y de ejecución, del estudio de seguridad, el plan de control de calidad, el estudio de residuos y la dirección de obra, que incluye la dirección de ejecución de obra, la coordinación de seguridad y salud, la memoria de explotación y el libro del edificio. El IDD se reserva introducir cambios en la propuesta.