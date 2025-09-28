Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de ejemplares de ganado de la Feria de Valleseco. C7

Récord de público en la Feria de Ganado de Valleseco con 5.000 visitantes

Más de 250 ejemplares y una gran afluencia de personas consolidan la cita como referente del mundo rural en Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Valleseco

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:54

La Feria de Ganado y Concurso de Ganado Selecto de Gran Canaria volvió a batir marcas este domingo en el área recreativa de La Laguna. Más de 5.000 visitantes se dieron cita en un evento que reunió a más de 250 ejemplares de vacuno, caprino, ovino y equino, y que se convirtió en punto de encuentro para la tradición, el deporte y la cultura rural de la isla.

El certamen, enmarcado en las Fiestas de La Encarnación y La Manzana, sirvió además de escenario para el arranque de la IV Copa Hípica San Vicente Ferrer, con ocho carreras respaldadas por la Asociación El Estribo. La cuadra Fuerteventura, propiedad de Jordi Pérez, se llevó tres victorias con Parting Glass, Alborán y Txacoli, confirmando la apuesta por caballos de gran nivel en Canarias.

La feria también rindió homenaje al sector primario y las razas autóctonas, con premios cercanos a los 7.000 euros. El veterinario Aníbal Vega destacó el repunte de ejemplares de burro canario, mientras que Víctor Manuel Díaz Rivero, del Club de Arrastre, subrayó la necesidad de mantener vivas las labores del campo y reforzar el apoyo institucional al sector.

El alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez Quintana, celebró la masiva afluencia y el acierto de unir la cita ganadera con la Copa Hípica, reafirmando el compromiso municipal con la mejora de infraestructuras. En la misma línea, el concejal de Sector Primario y Festejos, Pacuco Rodríguez Vega, valoró la colaboración ciudadana e institucional en una jornada que superó las previsiones de asistencia.

Con inversiones recientes cercanas al millón de euros en instalaciones, la Feria de Ganado de Valleseco se consolida como un referente insular del sector ganadero y motor de dinamización económica y turística del municipio, reforzando la unión entre tradición y futuro en el corazón de Gran Canaria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento suspende 3 años de empleo y sueldo al exjefe de Parques, investigado en el caso Valka
  2. 2 Dónde saborear Gran Canaria, según Eva Molina, directora Comercial y de Marketing del Grupo HPS y gerente de Kala by HPS
  3. 3 Más de 300.000 patinetes requerirán (y no lo saben) de seguro en Canarias a partir de enero de 2026
  4. 4 Bronca al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el ruido de las Fiestas del Carmen
  5. 5 El teldense Aythami Santana recibe en la cárcel el apoyo de familiares y amigos
  6. 6 Un canto a la inoperancia
  7. 7 El perro más veterano del albergue encuentra familia tras más de tres años sin una visita
  8. 8 La Aemet confirma las buenas noticias para Canarias y Sanidad lanza la advertencia: «Riesgo muy alto»
  9. 9 El emotivo vídeo que recuerda la historia de los cines de la ciudad y que ahora son recuerdos
  10. 10 Jubilaciones docentes: Canarias acumula 4.330 desde 2020 y tiene el mayor porcentaje de maestros con más de 50 años

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Récord de público en la Feria de Ganado de Valleseco con 5.000 visitantes

Récord de público en la Feria de Ganado de Valleseco con 5.000 visitantes