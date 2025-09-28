Récord de público en la Feria de Ganado de Valleseco con 5.000 visitantes Más de 250 ejemplares y una gran afluencia de personas consolidan la cita como referente del mundo rural en Gran Canaria

La Feria de Ganado y Concurso de Ganado Selecto de Gran Canaria volvió a batir marcas este domingo en el área recreativa de La Laguna. Más de 5.000 visitantes se dieron cita en un evento que reunió a más de 250 ejemplares de vacuno, caprino, ovino y equino, y que se convirtió en punto de encuentro para la tradición, el deporte y la cultura rural de la isla.

El certamen, enmarcado en las Fiestas de La Encarnación y La Manzana, sirvió además de escenario para el arranque de la IV Copa Hípica San Vicente Ferrer, con ocho carreras respaldadas por la Asociación El Estribo. La cuadra Fuerteventura, propiedad de Jordi Pérez, se llevó tres victorias con Parting Glass, Alborán y Txacoli, confirmando la apuesta por caballos de gran nivel en Canarias.

La feria también rindió homenaje al sector primario y las razas autóctonas, con premios cercanos a los 7.000 euros. El veterinario Aníbal Vega destacó el repunte de ejemplares de burro canario, mientras que Víctor Manuel Díaz Rivero, del Club de Arrastre, subrayó la necesidad de mantener vivas las labores del campo y reforzar el apoyo institucional al sector.

El alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez Quintana, celebró la masiva afluencia y el acierto de unir la cita ganadera con la Copa Hípica, reafirmando el compromiso municipal con la mejora de infraestructuras. En la misma línea, el concejal de Sector Primario y Festejos, Pacuco Rodríguez Vega, valoró la colaboración ciudadana e institucional en una jornada que superó las previsiones de asistencia.

Con inversiones recientes cercanas al millón de euros en instalaciones, la Feria de Ganado de Valleseco se consolida como un referente insular del sector ganadero y motor de dinamización económica y turística del municipio, reforzando la unión entre tradición y futuro en el corazón de Gran Canaria.

