Récord de facturación turística en Gran Canaria en el segundo trimestre El destino alcanza casi 1.180 millones de ingreso por gasto, un 12,6% más que en 2024, y registra un aumento de los días de estancia, que suben a 9,71 jornadas

El destino turístico de Gran Canaria alcanzó en el segundo trimestre del 2025 una facturación récord de casi 1.180 millones de euros con un incremento del 12.6% respecto al mismo periodo de 2024 (1.047 millones). La mejora de los ingresos obedece a la presencia de 890.633 clientes turísticos, un 11,2% más en la comparativa interanual, con un aumento en los días de estancia que crecieron de 9,44 días a 9,71 jornadas. El gasto medio del turista que visita la isla es de 1.324 euros y el gasto por día es de 162,2 euros.

«La isla ha logrado facturar un 12,6% más respecto a un dato, el de 2024, que ya era histórico y que nos permitió cerrar el ejercicio por encima de los 6.000 millones. No es algo sencillo cuando surgen nuevas incertidumbres pero, sin duda, hablan de un destino sólido y especialmente atractivo para nuestros visitantes», señaló el consejero de Turismo del Cabildo, Carlos Álamo.

«Los esfuerzos que realizamos van orientados a este objetivo, a través de la diversificación de los distintos mercados, una distribución más equilibrada, la puesta en valor del producto complementario, un mayor volumen de gasto en los municipios no turísticos y la búsqueda de un cliente de mayor gasto«. agrega eñ consejero.

«Esto, junto al trabajo de calidad que realiza el sector privado hacen que Gran Canaria esté viviendo el mejor trimestre de toda la historia, según apuntan los datos, y permite, además, que, gracias a este impulso económico, el empleo siga creciendo en la isla», expuso Álamo.

En el ámbito regional, Gran Canaria lidera la estadística en gasto por turista y viaje, por día y en las jornadas de estancia. Los datos de facturación del segundo trimestre del Istac y Promotur muestran un fuerte incremento en los ingresos de alojamiento, con casi 541 millones facturados y un aumento del 16%. Además, también lidera la estadística en la categoría denominada Otros Gastos Turísticos, con un 24% más de facturación (347 millones).

En la estadística del gasto total por países de residencia destaca el comportamiento de los turistas nacionales, junto a mercados como los de Alemania y los no mayoritarios, con incrementos del gasto total superiores al 10%. Además, destaca el aumento notorio de los países nórdicos, del 78,91%.

El turista nacional gastó 95,39 millones, un 15,42% más. El gasto del alemán fue de 243,84 millones, un 11,10% superior. El del Reino Unido fue el de mayor volumen, con 302,74 millones, con un ligero retroceso del -0,59%. Y, el turista nórdico destaca en su recuperación frente al ejercicio anterior, con 150 millones frente a los 83,88 del año 2024, con lo que aumenta un 78,91%

En alojamiento y otros gastos turísticos se observan incrementos en todos los países. Mientras, en transporte destacan los países nórdicos con un aumento del 122% y las reducciones de Alemania, Países Bajos y Reino Unido.