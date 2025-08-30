Raquel del Rosario incluyó dos temas de su nuevo disco en el pregón Su bisabuela Rosarito fue la inspiración para una de las canciones, 'Al golpito', que interpretó en la plaza del Pino

La cantante Raquel del Rosario incluyó dos canciones en el pregón de las Fiestas del Pino de 2025, dos temas nuevos compuestos en California tras su regreso a la música en 2023, esta vez en solitario y con un enfoque más íntimo y orgánico.

«Mis raíces canarias estuvieron muy presentes y me acerqué a nuestro folclore para contar nuevas historias», contó sobre su vuelta a los escenarios. «Es curioso cómo, a pesar del tiempo y la distancia, hoy siento la raíz con más fuerza que nunca», agregó en el pregón.

Su bisabuela Rosarito fue la inspiración para una de las canciones que interpretó en la noche de este viernes en la plaza del Pino, 'Al golpito', «un canto con guiños a nuestras tradiciones y creencias, al estilo de vida cálido y pausado de los canarios».

En su actuación estuvo acompañada de «una de las personas clave en el sonido de este nuevo proyecto, y que para mí es, sin duda, uno de los mejores timplistas que tenemos hoy en día: Althay Páez», así como el percusionista tinerfeño Juan Carlos Trujillo.

Posteriormente, y para cerrar la lectura del pregón, la cantante terorense ofreció al público presente otra de sus nuevas composiciones, llamada 'Esta soy yo'. Fue después de lanzar varios vivas coreados en la plaza del Pino. «¡Que vivan nuestras raíces! ¡Que vivan nuestras tradiciones! ¡Que vivan nuestras fiestas! ¡Que viva Teror! ¡Y que viva nuestra patrona, la Virgen del Pino!», proclamó antes de dar las gracias finales por haber sido designada como pregonera.

Las dos canciones que ofreció anoche forman parte de 'La voz olvidada', su primer EP como cantautora: un trabajo que marca el inicio de una nueva etapa artística y vital.