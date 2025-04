Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Sábado, 19 de abril 2025, 22:13 | Actualizado 23:22h. Comenta Compartir

Aisha se mudó hace poco a uno de los márgenes del mercado municipal de San Fernando, en obras desde hace meses, pero antes vivía en el entorno de la iglesia y era usuaria habitual de Caipsho, un servicio de Cáritas para las personas sintecho en San Bartolomé de Tirajana. «Allí por lo menos nos daban comida caliente y nos podíamos duchar». Pero eso se acabó desde el 1 de enero de 2024. El gobierno local alegó que el local no reunía condiciones. «Si quiero asearme un poco tengo que ir a los baños del Parque del Sur», cuenta José, su actual pareja, con la que convive en un improvisado chamizo bajo un árbol. Desde allí cargan con garrafas.

Año y cuatro meses después, las personas que viven en la calle en este municipio lo tienen aún más difícil. Caipsho cerró y pese a los anuncios municipales, no ha tenido sustituto. Se contempló impulsar un proyecto con Cáritas para una especie de unidad móvil, pero no hubo acuerdo. Aquel servicio también les asistía con una lavandería. Las entre 12 y 14 personas que habitan en infraviviendas junto al mercado usan las vallas de la obra a modo de tendedero. El agua la cogen del riego por goteo municipal y la almacenan en una tina de baño reciclada como estanque. Así lavan su loza y sus ropas.

Ver 19 fotos El vallado de la obra del mercado les hace las veces de tendedero. Cober

«Nos tienen abandonados», se lamenta Massiga, un senegalés de 76 años que lleva 25 en España y para quien su retiro no está siendo precisamente jubiloso. Tras años como cocinero en Fuerteventura, ha acabado como pensionista con la vista enferma y una rodilla hecha polvo conviviendo con otras personas sintecho muy cerca de la infravivienda de Aisha y José. «Menos mal que nos queda la Seguridad Social». Al menos le están tratando. Su ironía iba dirigida a otras instituciones. «Te tienen dando vueltas, de Usos Múltiples 1 te mandan a Usos Múltiples 2, luego al 3 y acabas en un círculo».

En la imagen superior, José conserva su coche, aunque ya no arranca. Se lo presta como 'armario' a un vecino de poblado. Entre 12 y 14 personas sintecho han formado un núcleo de infraviviendas en San Fernando. Cober

A falta de Caipsho les queda Karuna, que les asiste con comida. A José, por ejemplo, le hace la vida un poco más digna. Oriundo de Santa Lucía de Tirajana, acabó en un chamizo porque con los 480 euros que cobra de ayuda no puede permitirse ni alquilar una habitación. «Están a 500 euros en San Fernando», apunta Paco Molina, alma mater de Karuna. «Los alquileres son una burrada», apostilla José, de 38 años. Además, parte de ese sueldo lo destina a la manutención de sus hijas. «Entre una cosa y otra me quedan al final 80 euros al mes».

Descartada la unidad móvil con Cáritas, San Bartolomé de Tirajana retoma la idea del censo para luego definir cómo ayudarles

Ha trabajado de cocinero y en la construcción, pero dice que no ha tenido continuidad por sus problemas de espalda. «Hay días que no me puedo ni levantar de la cama». Ahora tiene sus esperanzas puestas en el Servicio Canario de Empleo. «Me apunté a un convenio, a ver si me llaman». Se inscribió en su pueblo natal, porque él no es de San Fernando. Llegó aquí desde Tenerife, donde «estaba tirado bajo una caseta» . Conoció a Javier, «un uruguayo que fue el primero que se vino a vivir aquí», le habló del soco del mercado y llegó para quedarse un 31 de diciembre.

Massiga, sentado, junto a su pequeña chabola. Debajo, dos escenas del interior de la infravivienda de José y Aisha. Ellos duermen en un segundo piso, bajo un árbol (a la derecha, escalera de acceso). Cober

De eso hace un año, se montó una casa con material reciclado de vertederos y ahora es uno más en un poblado incipiente de chamizos que, como él mismo apunta, se cobija bajo los matos. Les da la dignidad que otros le niegan. Molina reclama que al menos se les dote de depósitos de basura y de baños químicos. El consistorio, por ahora, quiere censarlos y explora un convenio con la Obra Social de Acogida y Desarrollo para saber cuántos son y sus necesidades. No es el primer censo que anuncia. Mientras, proliferan las infraviviendas.