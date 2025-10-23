Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Doña Amparo, en su recorrido por las instalaciones del Faro de Maspalomas.
Doña Amparo, en su recorrido por las instalaciones del Faro de Maspalomas. C7

¿Quieres conocer la otra cara del Faro de Maspalomas? Doña Amparo te lo cuenta

El Cabildo organiza visitas teatralizadas al mítico monumento, dos veces al mes y en español | Tres personajes guiarán a los visitantes por el museo etnográfico que alberga en su interior

Gaumet Florido

Gaumet Florido

San Bartolomé de Tirajana

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:00

«Este faro no solo ilumina a los barcos, también ilumina recuerdos... Que no se apague nunca». Así termina Juan de León y Castillo, o mejor, el actor que lo representa, Sergio San, la visita teatralizada al Faro de Maspalomas que él mismo se encargó de guiar junto a Doña Amparo (Eliana Melián), hija del cantero y mujer del farero, y del Susurro del Faro (Saúl Rodríguez). Juan fue, de hecho, el ingeniero que lo ideó y dirigió su construcción.

Estos tres actores forman parte de la compañía Ngaro Games SL, contratatada por el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Fedac, para dinamizar las visitas al mítico monumento de San Bartolomé de Tirajana. La consejería insular de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso, presentó este jueves la iniciativa, que responde al nombre de 'Faro de Maspalomas: Un encuentro con lo tuyo', y que se desarrollará dos veces al mes, en semanas alternas, en español y de forma interactiva.

Los tres personajes, que seguirán un guion creado y documentado por Matías Campos, harán un recorrido no solo por el faro, sino por las vivencias, la memoria y los recuerdos de la Canarias de hace 60 o 70 años, aquella que sigue presente en los cientos de objetos que forman parte del museo etnográfico que alberga la construcción tirajanera.

Las plazas son limitadas. Las personas interesadas deberán inscribirse previamente en la propia página web de la Fedac.

