NC quiere parar la tasa turística de Mogán por «ilegal» y «arbitraria»

Nueva Canarias intentará parar por la vía administrativa la tasa turística de Mogán porque la consideran «ilegal», «injusta» y «arbitraria», según denunciaron los dos ediles canaristas, Juan Manuel Gabella y Javier Romero, en una comparecencia este martes en la capital grancanaria en la que trataron de explicar las alegaciones que han planteado al proyecto de ordenanza.

El partido anuncia que en cuanto se apruebe la tasa en el pleno moganero, previsto para el próximo 28 de febrero, presentarán un recurso de reposición que, en principio, y según la legislación vigente, paralizará de facto la ordenanza hasta que, al menos, no sea respondido por los servicios jurídicos municipales. NC instará a la anulación de esta propuesta normativa.

Gabella subrayó que la clave de su oposición a esta medida abanderada por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, estriba en que es una «impuestasa», un impuesto a la pernoctación disfrazado de tasa que incumple varios preceptos legales, algunos, incluso, constitucionales, porque, entre otras cosas, un ayuntamiento no puede crear impuestos.

¿Y por qué es un impuesto y no una tasa? Según detalló Gabella, porque no tiene un hecho imponible definido, es decir, un servicio concreto, porque no se presta de manera particular al turista y porque su pago se realizaría sin contraprestación alguna, lo que lo convierte en un tributo al uso. Para ejemplificarlo, Gabella precisó que una tasa es lo que se abona por el agua que uno recibe, un servicio concreto prestado de manera particular.

Como alternativas, Gabella sugiere a Bueno que «toque en la puerta de su amigo Calvijo» (en alusión al presidente de Canarias) y le inste a aprobar un impuesto a la pernoctación bien regulado, como el de Cataluña, una revisión de las ordenanzas fiscales en vigor en Mogán para gravar a quien más consume y el impulso de una Ley de Municipios Turísticos que les garantice una financiación adecuada.