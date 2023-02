«Queremos una Canarias unida, pero con una Gran Canaria mejor tratada»

El consejo insular de Unidos por Gran Canaria (UxGC) aprobó esta semana la candidatura de Lucas Bravo de Laguna como cabeza de lista al Parlamento de Canarias.

–¿Qué supone ser el cabeza de lista al Parlamento de Canarias por su partido?

–Desde Unidos por Gran Canaria aspiramos a hacer historia, porque sería la primera vez en la historia democrática de esta isla que Gran Canaria tendría diputado por un partido de corte insular sin presentarse con otras siglas políticas. Desde ese punto de vista es una aspiración complicada, pero pensamos que una inmensa mayoría de la sociedad grancanaria está reaccionando ante nuestro discurso lleno de datos. Nosotros no hacemos demagogia, ni insularismo como algunos adversarios políticos nos acusan. Solo ponemos sobre la mesa datos oficiales en distintos ámbitos que demuestran que Gran Canaria es la isla que más recursos económicos aporta al conjunto del archipiélago y en cambio es la que menos inversión por habitante recibe. Y esto es lo que junto a la plancha que me acompaña queremos cambiar en el Parlamento de Canarias. Lo que buscamos es una Canarias unida, pero con una Gran Canaria mejor tratada.

–En las últimas elecciones acudieron junto a Coalición Canaria. ¿Ahora es una apuesta arriesgada ir en solitario?

–Es más arriesgado ir solo que con un compañero de baile preelectoral, pero consideramos que nuestro mensaje es más limpio y más directo si vamos solos a las elecciones que ir en coalición electoral con otra formación política. Hemos tenido distintas propuestas, no solo de Coalición Canaria sino de otras formaciones, y agradecemos esas propuestas, pero insisto que nuestro mensaje es de llevar a la sociedad grancanaria un proyecto para todas las personas que residan en ella. Nuestro partido no es un partido ideológico tradicional, es transversal cuya ideología es Gran Canaria. Es la hora de Gran Canaria. La isla tiene de una vez por todas que reaccionar. Hay que tener en cuenta que estas son unas elecciones autonómicas y locales, no son generales, y la ideología pasa a un segundo plano. Lo importante es la gestión y traer más recursos a la administración local.

–¿Cómo está Gran Canaria a día de hoy?

–Gran Canaria está peor que hace una década y a nivel político, económico y social se encuentra relegada en el ámbito del archipiélago. Y hay varios datos que así lo demuestran. Somos la isla que más recauda en impuestos de todo el archipiélago, pero por otro lado somos la isla que menor inversión recibe por habitante. Eso es algo que tenemos que corregir. Gran Canaria siempre ha sido una isla solidaria y tiene que seguir siéndolo, pero una cosa es ser solidario y otra que al final en Gran Canaria se acumulen los mayores problemas y a cambio venga el menor número de inversión. Estos son datos reales de la Agencia Tributaria Canaria, no son datos ni pleitistas ni insularistas. Mientras el resto de formaciones políticas miran hacia otro lado para no perjudicar sus expectativas electorales en otras islas, nosotros lo vamos a seguir denunciando. Gran Canaria está peor tratada y tiene que haber una reacción. Y hay otros muchos datos. Cómo es posible que Gran Canaria tenga más de 1.500 menores no acompañados y Tenerife apenas 200. Como es posible que pidamos solidaridad al resto de España y Europa cuando en la propia Canarias no se está siendo solidario con Gran Canaria. Hay que mirar por el interés general de Canarias y por el interés de Gran Canaria.

–Teniendo en cuenta el sistema electoral actual, ¿Unidos por Gran Canaria podrá tener su peso en el Parlamento de Canarias?

–Nosotros necesitamos llegar al 4% de voto regional. Si llegamos a ese porcentaje tendremos representación parlamentaria. Unidos por Gran Canaria, en 2015, sacó 44.000 votos. El tope electoral en aquel entonces era del 6% regional y por eso no se obtuvieron dos diputados. Si logramos esos 44.000 votos que logramos en 2015 estaremos en el Parlamento de Canarias con dos diputados, y esos dos diputados pueden ser absolutamente claves en la gobernabilidad de Canarias, y eso es lo que pretendemos. Que no sea clave como hasta ahora el voto gomero, con todo mi respeto a Casimiro Curbelo y a una isla como La Gomera, que tan solo con 6.000 votos decide el futuro de Canarias. Siempre pongo el mismo ejemplo. En la calle Mesa y López de Las Palmas de Gran Canaria viven más de 7.500 vecinos, pues hoy en día con menos del número de habitantes de esta calle decide un señor de La Gomera las políticas en materia económica, turística, social, deportiva. Eso no es sano para la democracia.

–¿UxGC está más próximo a CC, PSOE, PP, a ninguno?

–Nosotros estamos más próximos a la sociedad grancanaria y a lo que la sociedad grancanaria decida y demande. Este no es un partido político convencional como el resto. En mayo se decidirá quién manda en Canarias, en el Cabildo de Gran Canaria y en los ayuntamientos. Si UxGC tiene capacidad de mando, Gran Canaria recibirá más inversiones y mejorará su calidad de vida. Si votan tanto al PSOE-NC o PP-CC quien va a tener la sartén por el mango será el gomero. En Gran Canaria tenemos la oportunidad de cambiar esto.

Unidos por Gran Canaria ya está en 17 de los 21 municipios de Gran Canaria, con más de 1.200 afiliados, y pretende que «Gran Canaria tenga poder político». Lucas Bravo de Laguna destaca, como ejemplo, que «si el Siam Park se fuese a hacer en La Gomera ya estaría haciéndose. El tren, por el que apostamos, ya llega con retraso, pero no se ha puesto en marcha en Gran Canaria porque en Tenerife no se ponen de acuerdo. UxGC apela al orgullo de Gran Canaria, que ya toca».

UxGC apuesta por un cambio en el sistema electoral, por abolir la lista regional, por bajar impuestos, porque la televisión sea gratuita en los hospitales y que los aparcamientos tengan precios económicos, y por su firmeza en la apuesta, «que fue propuesta mía» de luchar porque Gran Canaria sea sede del Mundial 2030.