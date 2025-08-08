Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Oficinas municipales de Vecindario. Canarias7

Quejas por los graves retrasos en la atención a personas mayores vulnerables en Santa Lucía

Diversos colectivos denuncian la falta de respuesta de la administración local

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Lucía de Tirajana

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:08

Diversos colectivos vecinales, profesionales del ámbito social y representantes institucionales han manifestado su profunda preocupación ante el evidente retraso en la valoración de situaciones graves que afectan a personas mayores vulnerables que residen en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

Explican que a pesar de las reiteradas denuncias vecinales, requerimientos judiciales y la existencia de informes emitidos por otras administraciones competentes, se ha constatado una «falta de respuesta» por parte del área de Mayores de Servicios Sociales del Ayuntamiento.

«Esta omisión representa un incumplimiento de las competencias básicas que dicha área está legalmente obligada a ejercer, especialmente en lo que respecta a la protección de personas en situación de riesgo social», aseguran.

Asimismo, sostienen que la falta de actuación no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también pone en peligro la integridad física y emocional de personas mayores que requieren atención urgente y no la obtienen pese a la necesidad.

Sin respuesta

Y es que esta situación ha generado alarma entre los familiares, vecinos y profesionales que han intentado activar en ocasiones los protocolos correspondientes ante un caso específico, sin obtener respuesta efectiva, explican en un comunicado.

Por todo ello, desde las entidades sociales y ciudadanas exigen una revisión inmediata de los procedimientos internos, así como la activación de mecanismos de coordinación interinstitucional que garanticen una atención digna, rápida y eficaz a quienes más lo necesitan.

Por último, concluyen en su queja que es responsabilidad de todos velar por el bienestar de las personas mayores, por lo que «el silencio administrativo no puede ser la respuesta ante el sufrimiento».

