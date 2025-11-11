Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 11 de noviembre de 2025
Infografía del nuevo centro sociocultural. C7

Queda desierta la licitación para construir el centro La Vereda-El Canario en Santa Lucía

Ninguna empresa presentó ofertas para levantar el nuevo edificio con un presupuesto de 1,6 millones de euros

Cristina González Oliva

Cristina González Oliva

Santa Lucía de Tirajana

Martes, 11 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha declarado desierto el proceso de licitación para construir el nuevo equipamiento sociocultural La Vereda-El Canario con un presupuesto de 1,65 millones de euros, financiados por el Plan Adicional de Inversiones del Cabildo.

Ninguna empresa se ha interesado en ejecutar el inmueble que contempla una biblioteca y un local social en un total de 522 metros cuadrados, aunque previamente es necesario demoler un antiguo edificio.

La construcción actual, en Vecindario, estuvo ocupada durante varios años por la Asociación de Vecinos La Vereda del Canario y presenta un estado ruinoso, por lo que se ha vallado como medida preventiva por su deterioro.

Asimismo, el Consistorio tuvo que desistir del segundo lote, que incluía el equipamiento y el mobiliario, al no poder hacer previamente la obra civil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atentos a la borrasca Claudia: «podría ser uno de los episodios más adversos de los últimos años en Canarias»
  2. 2 La Aemet enciende los avisos por el impacto de la borrasca Claudia en Canarias y un experto advierte de sus consecuencias
  3. 3 No sólo lluvias: la Aemet advierte a Canarias de lo que llegará este miércoles a las islas
  4. 4 Sin cuidado con el patrimonio en Malteses 11
  5. 5 El brote de sarampión llega a Gran Canaria: ya son 21 casos
  6. 6 Un camarero se lanzó al agua y salvó a tres personas en el golpe de mar de Puerto la Cruz: «No dudé ni un momento»
  7. 7 Radiografía del brote de sarampión: voló desde Málaga y aterrizó en dos islas
  8. 8 Koldo García intermedió para sacar adelante una obra del Estado por 14 millones en Tenerife
  9. 9 Cuenta atrás para el control digital del acceso a las dunas de Maspalomas
  10. 10 El Cabildo de Gran Canaria entra en el club de los milmillonarios

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Queda desierta la licitación para construir el centro La Vereda-El Canario en Santa Lucía

Queda desierta la licitación para construir el centro La Vereda-El Canario en Santa Lucía