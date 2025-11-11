Queda desierta la licitación para construir el centro La Vereda-El Canario en Santa Lucía Ninguna empresa presentó ofertas para levantar el nuevo edificio con un presupuesto de 1,6 millones de euros

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Martes, 11 de noviembre 2025, 06:00

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha declarado desierto el proceso de licitación para construir el nuevo equipamiento sociocultural La Vereda-El Canario con un presupuesto de 1,65 millones de euros, financiados por el Plan Adicional de Inversiones del Cabildo.

Ninguna empresa se ha interesado en ejecutar el inmueble que contempla una biblioteca y un local social en un total de 522 metros cuadrados, aunque previamente es necesario demoler un antiguo edificio.

La construcción actual, en Vecindario, estuvo ocupada durante varios años por la Asociación de Vecinos La Vereda del Canario y presenta un estado ruinoso, por lo que se ha vallado como medida preventiva por su deterioro.

Asimismo, el Consistorio tuvo que desistir del segundo lote, que incluía el equipamiento y el mobiliario, al no poder hacer previamente la obra civil.