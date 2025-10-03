Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vista del puerto de Agaete y de la terminal, de una planta. Arcadio Suárez

Puertos Canarios licita por 606.000 euros las obras de la nueva terminal de pasajeros de Agaete

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de ocho meses

CANARIAS7

CANARIAS7

Agaete

Viernes, 3 de octubre 2025, 19:03

Comenta

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del ente público empresarial Puertos Canarios, ha sacado a licitación las obras para la construcción de una nueva terminal de pasajeros en el puerto de las Nieves, en Agaete, según informa en un comunicado. El presupuesto previsto asciende a los 606.323 euros y las obras contarán con un plazo de ejecución de ocho meses una vez adjudicadas.

El director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, ha asegurado que «esta actuación no solo responde a los estándares internacionales de seguridad, sino que supone un salto cualitativo en la experiencia de los usuarios que utilizan diariamente este puerto».

El proyecto contempla, además, la creación de un edificio destinado a centralizar los controles previos al embarque. También se realizará un cerramiento que permitirá ordenar y canalizar adecuadamente el tránsito de pasajeros hacia los buques.

Con esta intervención, Puertos Canarios avanza en su objetivo de modernizar las infraestructuras de interés general que gestiona en el archipiélago, reforzando la seguridad y la calidad del servicio en uno de los puertos estratégicos de la isla de Gran Canaria.

Las empresas interesadas en concurrir tendrán de plazo hasta el 10 de octubre a las 16.00 horas para presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

