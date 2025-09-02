Puertos Canarios contrata la rehabilitación del espaldón del muelle de Arguineguín Ese elemento del puerto presenta actualmente un estado avanzado de deterioro en su estructura y barandillas de protección, lo que ha obligado al cierre del tránsito peatonal

Puertos Canarios ha adjudicado el contrato de embellecimiento del puerto de Arguineguín, en Mogán, con un presupuesto de 481.135 euros (IGIC excluido) y un plazo de ejecución de cinco meses a la sociedad Shuttle Truck, S.L.

El objetivo de este proyecto del ente público empresarial es devolver la funcionalidad, accesibilidad y estética de la infraestructura portuaria, de manera que se garantice su correcto uso por parte de la ciudadanía y visitantes.

Las obras consistirán en la rehabilitación integral del espaldón del puerto, que presenta actualmente un estado avanzado de deterioro en su estructura y barandillas de protección, lo que ha obligado al cierre del tránsito peatonal de la zona por motivos de seguridad.

Asimismo, los trabajos incluyen la reparación estructural, la reposición de elementos de seguridad y mejoras en la integración visual del entorno.

Temas

Puertos

Arguineguín

Mogán

Seguridad