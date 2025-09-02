Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista del puerto de Arguineguín. C7

Puertos Canarios contrata la rehabilitación del espaldón del muelle de Arguineguín

Ese elemento del puerto presenta actualmente un estado avanzado de deterioro en su estructura y barandillas de protección, lo que ha obligado al cierre del tránsito peatonal

CANARIAS7

Mogán

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:11

Puertos Canarios ha adjudicado el contrato de embellecimiento del puerto de Arguineguín, en Mogán, con un presupuesto de 481.135 euros (IGIC excluido) y un plazo de ejecución de cinco meses a la sociedad Shuttle Truck, S.L.

El objetivo de este proyecto del ente público empresarial es devolver la funcionalidad, accesibilidad y estética de la infraestructura portuaria, de manera que se garantice su correcto uso por parte de la ciudadanía y visitantes.

Las obras consistirán en la rehabilitación integral del espaldón del puerto, que presenta actualmente un estado avanzado de deterioro en su estructura y barandillas de protección, lo que ha obligado al cierre del tránsito peatonal de la zona por motivos de seguridad.

Asimismo, los trabajos incluyen la reparación estructural, la reposición de elementos de seguridad y mejoras en la integración visual del entorno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Papá, tengo miedo»: encerraron a 27 menores en un cuarto de una discoteca del Plaza para esquivar a la Policía
  2. 2 La Guardia Civil desmantela una fábrica en Lanzarote tras la mayor operación contra la falsificación en Canarias
  3. 3 Tenerife se prepara para actuar ante una erupción con un simulacro sin precedentes
  4. 4 El Gobierno inicia el camino con los ayuntamientos para limitar la compra de viviendas por extranjeros
  5. 5 Muere Pascual Mota, joyero y exconcejal de Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 La UD cerró el mercado sin novedades: Mata sigue y Kaba todavía busca destino
  7. 7 Un centenar de personas sin hogar en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 ¿Dónde y cuándo vuelve a jugar la UD?
  9. 9 «Somos un barco de solo mujeres, todas con un fuerte sentimiento de justicia»
  10. 10 Carolina Darias no teme a la denuncia en Fiscalía por el Guiniguada y defiende el proceso

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Puertos Canarios contrata la rehabilitación del espaldón del muelle de Arguineguín

Puertos Canarios contrata la rehabilitación del espaldón del muelle de Arguineguín