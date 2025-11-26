Puertos Canarios adjudica la nueva terminal de pasajeros en el puerto de Agaete El proyecto, que tendrá un plazo de ejecución de ocho meses, terminará de reforzar la seguridad y mejorar la calidad del servicio a los usuarios de la infraestructura portuaria

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del ente público empresarial Puertos Canarios, que dirige José Gilberto Moreno, ha adjudicado el contrato para la ejecución de una nueva terminal de pasajeros en el puerto de las Nieves, en el municipio de Agaete, por un importe de 569.458 euros.

Construcciones Rodríguez Gaibao, S.L. será la responsable de acometer los trabajos, con un plazo estimado de ejecución de ocho meses. La actuación permitirá garantizar la seguridad en los accesos a la zona restringida del puerto y mejorar los controles previos al embarque de los pasajeros, aspectos que resultan imprescindibles para cumplir con las exigencias del Ministerio del Interior y las auditorías de la Unión Europea.

Moreno destacó que «la nueva terminal reforzará la seguridad y la operatividad de este puerto estratégico para la conectividad marítima de la isla». El proyecto contempla, además, la creación de un edificio destinado a centralizar los controles previos al embarque. También se realizará un cerramiento que permitirá ordenar y canalizar adecuadamente el tránsito de pasajeros hacia los buques.

A través de esta iniciativa, Puertos Canarios avanza en su objetivo de modernizar las infraestructuras de interés general que gestiona en el archipiélago, reforzando la seguridad y la calidad del servicio en uno de los puertos estratégicos de la isla.

