–¿Hay algo de lo que se arrepienta de su proceder en el pacto del BNR con el PSOE en Agaete?

–No. El pacto funcionaba relativamente bien. El problema lo tuvo una componente del PSOE, Candelaria Mendoza. Los otros dos creían que funcionaba bien. La excusa que pone del presupuesto no se sostiene. La mayoría de su grupo político votó a favor y ella, de forma unilateral, rompió con su partido y con todo. Ella sabrá los motivos reales.

–¿Cuánto se sorprendió cuando renunció a sus competencias y se pasó al grupo de no adscritos?

–Nos sorprendió mucho a todo el grupo de gobierno, también porque renunciaba al partido en el que llevaba 20 años y del que fue número 1 en las elecciones. Fue algo inesperado porque las personas votan a los partidos y lo normal es que cuando alguien está a disgusto en su partido se vaya. Está ahí por los votos socialistas. Fue una gran sorpresa para todo el que conozca mínimamente Agaete.

–¿Y cuándo registró la moción de censura con el PP?

–Creía que era una posibilidad muy remota por el conocimiento de los votantes socialistas y el impacto que iba a tener. Ahora el pueblo está en estado de shock, sobre todos los militantes socialistas. El resultado de la votación pedía un cambio de gobierno y ella lo ha roto. Quedará en su conciencia. Insisto: lo normal es que si no te encuentran bien en un partido o en un pacto te vayas y no causes el daño que está causando al municipio.

–¿Es una tránsfuga?

–Totalmente. Todos los partidos, incluidos PSOE y PP, hicieron un pacto de caballeros para evitar estos casos. Este es un ejemplo que se ajusta a la definición. No cuando pasa a ser edil no adscrita sino cuando firma una censura para quitar del poder al BNR y al PSOE.

–Ahora el PP, que tiene seis concejales, igual que BNR y PSOE, gobierna en minoría con el apoyo de Mendoza. ¿Cómo lo explica?

–La actual alcaldesa, María del Carmen Rosario, puso dos excusas falsas para presentar la censura. Una era la estabilidad, pero desde que Mendoza dejó el Gobierno apenas pasaron dos semanas para registrar la censura. Otra era que no había presupuesto. Hay que ser muy cínica para presentarla el mismo día que votó no al presupuesto y me pedió negociarlo por la tarde. Los argumentos esgrimidos eran falsos. El presupuesto ahora aprobado es el 95% del nuestro y el PP tiene la misma inestabilidad. Son seis concejales, igual que nosotros.

–Mendoza dice que usted actuaba como si tuviera mayoría absoluta. ¿Es así?

–Al contrario. Las mentiras tienen las patas muy cortas. Tendré diferentes fallos pero sé trabajar en equipo y así se hizo. Apenas me metía en las áreas de los otros, aunque tenía que supervisar. Nunca tuve una mala palabra, ni una más alta que otra. Ha insinuado incluso que pudo haber vejación o maltrato político por mi parte. Lo desmiento totalmente. Ha dicho también que se sentía aislada. Cuando hay seis concejales trabajando unidos y otro que va por su cuenta a lo mejor es esa persona la que no sabe trabajar en equipo.

–¿Cuándo y por qué empezó su falta de entendimiento?

–Comenzó en verano pasado, cuando me comenta que le falta presupuesto para organizar el Festival Latino y le dije que tenía que adaptarse al dinero que había. Antes ya había tenido roces con muchos concejales y yo intentaba neutralizarlas. Su relación con el resto no era buena, incluso con sus compañeros de partido. Cuando tiene lugar la censura en Guía hay movimientos dentro del PSOE y ella albergó la esperanza de que pasasen cosas. Como no ocurren decide dinamitar todo con una falta total de responsabilidad.

–Tanto el BNR como el PSOE intentaron reconducir las diferencias. ¿Qué falló?

–Falló que esa persona tenía claro que quería dinamitar esto. No había nada que se pudiese hacer.

–¿Qué le da más pena no haber podido acabar como alcalde?

–Estoy muy orgulloso de que en 18 meses hayamos ordenado el Ayuntamiento, que no tenía convenio, ni RPT ni personal estabilizado. Ahora los tiene y se ha hecho con el apoyo de los sindicatos, aunque no unánime. Nos quedamos con las ganas de hacer realidad muchos proyectos. En 2025 hay obras previstas en Agaete por un valor de 8 a 10 millones, gracias a la colaboración con el Cabildo. Por ejemplo, la segunda fase del proyecto de las charcas, el parque urbano de Las Candelarias, el acabado del Centro Cultural Dedo de Dios, la reforma del aparcamiento del Huerto de Las Flores, que se está regenerando con 850.000 euros de Europa, la peatonalización de varias calles en el Puerto de Las Nieves. Agaete, de aquí a dos años, va a dar un cambio importante.

–La firma del pacto con el PSOE fue de las más tardías en Gran Canaria. ¿Por qué?

–No fue una negociación como tal. Teníamos claro que la Alcaldía era nuestra y ellos insistieron en que entonces elegían las áreas. El PSOE impuso el reparto y decidió qué debía llevar cado uno. El BNR cedió mucho para que se diese el pacto.

–Vive este mandato su primera experiencia política. ¿No me dirá que no ha sido movida?

–No me he aburrido. Ha sido apasionante y un orgullo para el equipo de gobierno y todo el grupo del BNR. Hemos hecho todo lo que considerábamos beneficioso para el municipio, aunque algunas medidas fueran traumáticas e impopulares. No hemos nada por revancha ni por ir en contra de nadie. Somos un grupo de jóvenes que quiero ayudar a su pueblo y trabajar por el bien común.

–Ahora es asesor de Seguridad en el Ayuntamiento de Gáldar.

–Una vez sucedió la censura tenía diferentes opciones. Una era regresar a mi puesto como funcionario de carrera, donde tengo un buen sueldo, el mismo que voy a percibir ahora. También tuve otras ofertas laborales. La que elegí responde a la necesidad de Gáldar de mejorar aspectos de seguridad y emergencias, un ámbito que domino por mi experiencia profesional. Mi labor está siendo muy amplia. Estoy asesorando para mejorar los planes de emergencia municipal y los de seguridad de eventos, la coordinación de la Policía Local con otros cuerpos, mejorar la formación de Protección Civil en emergencias... Al ser Policía Nacional tendría que haber renunciado al acta de concejal en la oposición si volvía a mi puesto.

–¿Qué espera del nuevo partido de los críticos de NC?

–Estoy muy ilusionado porque quiere involucrar a personas que están fuera de la política. En mi caso es una experiencia más que no sé cuanto durará. Me estoy encontrando con gente válida y honrada, otra generación con otra visión que busca más la eficiencia que la ideología, unir y no confrontar y gestionar eficientemente, que buena falta le hace a las administraciones.

