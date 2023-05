«El PSOE es la única fuerza capaz de provocar un cambio en la Presidencia»

Después de dos mandatos seguidos como alcalde de la capital más poblada del archipiélago, Augusto Hidalgo aspira ahora a presidir el Cabildo de Gran Canaria.

–Si el 28M es el candidato más votado, ¿con qué otras formaciones políticas intentaría llegar a un pacto de gobierno?

–La gente conmigo tiene pocas dudas porque lo he hecho. Fui el primero en constituir un pacto de progreso, el primero a nivel nacional en una institución grande, antes incluso que en el Cabildo. Voy a intentar ser el presidente y con un gobierno de progreso que dé estabilidad a la Administración. Conmigo se negocia primero el programa y luego las sillas. He gobernado con NC y Podemos y si pudiera repetirlo lo haría, pero veremos como se configura la estructura del Cabildo.

–¿Tiene líneas rojas a la hora de negociar un acuerdo de gobierno? ¿Cuáles son?

–Hablaré con todas las fuerzas que obtengan representación, pero espero que en el Cabildo, como en las últimas elecciones, la ultraderecha no esté representada. Hablaría con ellos pero no tendría coincidencias. En todo caso, buscaré el máximo consenso en las decisiones porque gobernaré para todos los grancanarios y espero que haya las máximas unanimidades en el Pleno, aunque tengo claro que las unanimidades en todo solo existen en los países totalitarios.

–¿Cuáles serían las primeras medidas que tomaría si es elegido presidente?

–La primera es establecer los instrumentos para que haya participación real en la administración, para que sea más cercana al ciudadano. Al mismo tiempo voy a darle más realce al Consorcio de Vivienda. Quiero que el Cabildo empiece lo antes posible, sin excusas de competencias, porque tiene recursos para hacerlo, a crear viviendas de alquiler con precios de entre 250 y 400 euros al mes. En turismo haré que el Cabildo se implique, porque hay alternativas para actuar, en la necesaria remodelación de los centros comerciales del sur y en hacer realidad la creación del Siam Park como oferta complementaria. Hay que implicarse y arropar al Ayuntamiento en estas medidas para desatascarlas, además de evitar que la oferta alojativa se quede obsoleta. Yen materia social vamos a concluir el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, a rematar las 1.500 nuevas plazas asistenciales, y a resolver la lista de espera para la atención a personas con discapacidad intelectual mayores de 21 años. La lista es pequeña, pero cada caso es un drama. Lo vamos a hacer creando 90 plazas en el antiguo colegio Drago y conveniando con el tercer sector.

–El PSOE lleva 8 años cogobernando en el Cabildo. ¿Qué aciertos destacaría de su gestión?

–Que se ha hecho la mayor apuesta de inversión de la historia del Cabildo en cobertura social, en nuevas infraestructuras sociosanitarias. De manera real, con edificios que se están construyendo para fabricar un escudo social. Hay muchos más aciertos pero destacaría este.

–¿En qué se diferencia la propuesta del PSOE de la de sus socios de los últimos 8 años?

–El Cabildo es una institución presidencialista donde la cabeza marca la pauta y yo quiero implicarme en los problemas reales de los grancanarios, sean o no de su competencia. Por ejemplo en la creación de vivienda, la mejora de los centros comerciales del sur o el Plan Director del aeropuerto. Hay que pactar con otras administraciones y actuar de forma consensuada. Hay que convencer a la gente y generar debate porque eso es sano para que Gran Canaria sea referente a nivel mundial en sostenibilidad y escudo social.

Primeras medidas Hacer viviendas de alquiler de 250 a 400 euros y reformar los centros comerciales del sur, entre las prioridades si es elegido presidente

–Usted fue consejero durante 4 años, en la oposición, de 2011 a 2015. ¿Qué aprendió del Cabildo en aquella etapa?

–Aprendí que es una institución local que se mueve a un ritmo distinto, que tiene una estructura económica singular, que no sufre la presión ciudadana que conlleva la imposición de tributos y que tiene mucha capacidad de planificación. Pero hay que darle más rapidez a la planificación porque apenas se han producido avances con los planes territoriales en los últimos años. Y que tiene capacidad para ofrecer mejor ayuda a los ayuntamientos y cubrir sus carencias.

–¿Qué puede trasladar al Cabildo de su experiencia como alcalde de la capital?

–Soy un conocedor de la realidad de Gran Canaria y he demostrado que puedo estar al frente de gobiernos de distinto color sin tiranteces ni bloqueos. Yo me sentaré con todos las instituciones, sea cual sea su color político yno voy a dirigirme a los alcaldes como subordinados sino como colaboradores necesarios.

–¿Necesita Gran Canaria un tren entre la capital y el sur? ¿No sería mejor invertir ese dinero en otras necesidades?

–Claro que hay otras necesidades, pero la movilidad es determinante; sin ella no hay economía ni empleo. Si no tenemos un plan de movilidad sostenible tendremos un problema a medio plazo, la GC-1 colapsará como ha pasado con la TF-5 en Tenerife. Empieza a vislumbrarse porque cada vez se producen más atascos. En España hay poblaciones más pequeñas que Gran Canaria que tienen tren, tranvía y metro. Nosotros no tenemos ningún medio de transporte público de alta ocupación. También es cierto que hay proyectos que llevan años sin desarrollarse por completo, como el nuevo acceso a La Aldea, la tangencial de Telde o el soterramiento de la GC-1 en la capital. Su ejecución y la conservación vial también son importantes para la movilidad. De todos modos la estrategia de movilidad del nuevo PIO es de hace 10 años y hay que actualizarla con un plan sostenible de acuerdo con los municipios. Se precisa frecuencia y seguridad para ofrecer a mercancías y ciudadanos un transporte ágil.

Movilidad «Hay poblaciones más pequeñas que Gran Canaria con tren, tranvía y metro»

–Voy a votar el 28M, pero estoy indeciso. ¿Por que debería apostar por la lista que encabeza?

–Porque el PSOE es la única fuerza capaz de provocar un cambio en la Presidencia del Cabildo y de generar más y mejor empleo y economía en Gran Canaria.