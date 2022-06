El proyecto MeSumaría lleva el refuerzo educativo a Valsequillo

Más de una veintena de niños y niñas de Valsequillo han participado este curso en el proyecto 'Cerca de TIC' de la Asociación MeSumaría, que forma parte del programa de apoyo a las familias y la infancia que realiza la institución local.

'Cerca de TIC' nace como un proyecto de innovación social y tecnológico que tiene como finalidad ofrecer refuerzo educativo online e individualizado al alumnado de primaria y secundaria del municipio, a través de una red de voluntariado universitario.

La iniciativa se ha desarrollado en el CEIP Las Vegas y en el CEIP Tenteniguada, en los que también se han realizado diversos talleres como el de 'Educando en un mundo digital', en el que ha participado tanto el alumnado como los padres y madres.

Una convivencia como clausura del proyecto

La Casa de la Cultura del barrio de Las Vegas ha sido el lugar escogido para que padres, madres, alumnado, profesorado, servicios sociales y los voluntarios del proyecto realizaran una convivencia como el broche final de esta actividad, que ha tenido una gran acogida y ha obtenido buenos resultados.

«Toda la comunidad educativa se ha reunido para disfrutar del trabajo de final de curso exponiendo en dos grandes preguntas como son cómo me he sentido y cuánto he aprendido en este proyecto. Unas preguntas fundamentales dentro de las tres palabras claves de MeSumaría, creatividad, emoción y aprendizaje», ha dicho en el acto, Inma Carretero, directora y fundadora de dicha organización.