Un promotor pide permiso para abrir un 'chill out' cerca del mar de Medio Almud La empresa propietaria de la parcela, clasificada como de uso comercial, ha pedido una concesión al Consejo Insular de Aguas | Será provisional

Gaumet Florido Mogán Martes, 7 de octubre 2025, 23:47

Un promotor privado ha iniciado los trámites para montar una especie de 'chill out' con mesas, sillas y aseos en una instalación provisional y desmontable en el tramo bajo del barranco de Medio Almud, en Mogán. El cauce, con una urbanización a medio terminar, acaba en una playa muy poco visitada y frecuentada por bañistas nudistas.

Por lo pronto, la empresa propietaria del suelo, Unimadoc SL, ha solicitado al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (Ciagc) la concesión administrativa para la ocupación de terrenos de dominio público hidráulico del Barranco de Medio Almud, en una superficie de 5.000 metros cuadrados, destinados a un uso turístico y de ocio. La petición está siendo sometida actualmente a un periodo de información pública para que cualquier persona física o jurídica pueda estudiar la documentación y, en su caso, presentar sus alegaciones.

Desde la entidad aclaran que ese suelo ya cuenta con la clasificación de comercial y que forma parte de una urbanización pendiente de desarrollar en las laderas de ese barranco, a uno y otro lado de la carretera GC-500 que comunica los enclaves costeros del sur de la isla, desde San Bartolomé de Tirajana hasta Mogán. Además, precisan que el lugar en el que se ubicarían las instalaciones ya se halla canalizado, por lo que no interferiría en el régimen hidráulico del barranco.

La propiedad del suelo es la que tiene que solicitar la concesión, pero el promotor de las instalaciones es un tercero que ha visto la posibilidad de ofertar una alternativa sostenible de ocio a quienes visiten esa playa. Por su parte, la empresa propietaria se garantiza que mientras esté operativo ese servicio, el promotor se hará cargo de un mínimo mantenimiento de la urbanización que arrancó y quedó a medias.

Desmontable y a cierta distancia de la costa para no requerir permiso Aunque la solicitud de la concesión administrativa abarcaría 5.000 metros cuadrados de dos parcelas que Unimadoc tiene en Medio Almud, la empresa detalla en su petición que la superficie a ocupar con carácter provisional no superaría los 1.300 metros cuadrados. Además, se trataría de una construcción temporal hasta que la futura urbanización pueda desarrollarse, pendiente ahora de trámites ambientales. La instalación sería desmontable y dispondría de baños individuales, mesas, sillas y una zona 'chill out'. Si al final consigue la concesión, luego tendría que solicitar los correspondientes permisos ante el Ayuntamiento de Mogán. No será necesario tramitarlos ante Costas porque estará lo suficientemente lejos de la orilla, a más de 100 metros.