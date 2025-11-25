Programa de Navidad en San Mateo 2025: encendido del alumbrado, belenes, actividades y conciertos

Fachada de la iglesia de San Mateo con las luces de Navidad encendidas.

Martes, 25 de noviembre 2025

Vega de San Mateo celebra la Navidad con un programa completo para todos los públicos. El pistoletazo de salida será el 28 de noviembre con el encendido de las luces de Navidad. A partir de ese momento y hasta el 5 de enero, actividades, talleres, música, pasacalles y mercados navideños inundarán las calles del municipio.

El teniente alcalde y concejal de Fiestas, José Déniz ha querido «agradecer de corazón a todas las asociaciones, comerciantes, colectivos culturales y deportivos, cuerpos de seguridad, voluntariado y a cada mano que hace posible estas fiestas. Al mismo tiempo invito a nuestras vecinas y vecinos, y a quienes nos visiten, a disfrutar con ilusión estas semanas».

Entre lo más destacado del programa de Navidad 2025-2026 se encuentran: conciertos, verbenas navideñas y villancicos en las casas de los mayores del municipio,️ mercado navideño, espectáculos de calle fiestas infantiles, pasacalles que llenarán de magia los rincones del casco y los barrios, rutas de Belenes y villancicos por los barrios, belenes vivientes, la Subida del Cotillón y el Fin de Año de Mediodía con gran verbena, fiestas pensadas especialmente para nuestros mayores con excursiones gratuitas y la Gran Cabalgata de SS.MM. los Reyes Magos.

A continuación te ofrecemos el programa completo de Navidad de Vega de San Mateo:

Viernes 28 de noviembre

10.00 h. Comienzo del Concurso de Escaparates Navideños.

16.00 h. Apertura del II Mercado Navideño de San Mateo (Casco Antiguo).

17.00 h. Taller de Lettering Navideño, Biblioteca Municipal.

18.00 h. Inauguración del Belén de la Asociación de Amigos Belenistas de Gran Canaria Artemisa, con la actuación del Coro Escuela Candidito de Teror. Sala de Exposiciones La Caldereta.

18.30 h. Castillos hinchables y talleres navideños, Plaza de la Solidaridad.

19.30 h. Pasacalles anunciador de la Navidad, calles del casco antiguo recorriendo el Mercado de la Navidad y culminando en la Plaza de la Solidaridad.

20.00 h. Gran encendido navideño con las actuaciones del coro del CEIP Profesor Rafael Gómez Santos y concierto de La Trova.

Sábado 29 de noviembre

De 10.00 a 20.00 h. Mercado Navideño, casco antiguo, con actividades infantiles durante la jornada.

11.00 h. Ruta de belenes y villancicos, Cruz del Herrero.

12.30 h. Ruta de belenes y villancicos, La Yedra.

19.30 h. Concierto de Última Llave, Plaza de la Solidaridad.

Domingo 30 de noviembre

De 10.00 a 15.00 h. Mercado Navideño, casco antiguo, con actividades infantiles durante la jornada.

Viernes 05 de diciembre

Del 5 al 14 de diciembre. Torneo Internacional de Ajedrez Vega de San Mateo.

17.00 h. Viajando con la imaginación, con Rafaelillo Clown, Plaza de la Solidaridad.

18.00 h. Inauguración de la Casa de Papá Noel de AESAM, local Plaza de la Solidaridad (abierta los días 5, 6, 7, 12, 13 y 14 de diciembre), con el apoyo de la Concejalía de Comercio.

Sábado 06 de diciembre

11.00 h. Ruta de belenes y villancicos, Risco Prieto.

12.30 h. Ruta de belenes y villancicos, Ariñez.

13.30 h. Verbena navideña con Estrella Latina, Ariñez.

17.30 h. Ruta de belenes y villancicos, La Bodeguilla.

19.00 h. Ruta de belenes y villancicos, El Chorrillo.

20.00 h. Verbena navideña con Los Peques, El Chorrillo.

Jueves 11 de diciembre

9.00 h. Salida de la Gran Fiesta Navideña de los Mayores a Sioux City, con acceso a los espectáculos del oeste, almuerzo y baile con Pepe Benavente y Los Peques.

Viernes 12 de diciembre

De 10.00 a 13.00 h. Apertura de la fábrica de juguetes tradicionales realizados por los mayores de las Mañanas Activas y Saludables, Rambla de la Constitución.

Jornadas con alumnado del municipio.

18.00 h. Ruta de belenes y villancicos, El Piquillo.

19.30 h. Ruta de belenes y villancicos, La Solana.

20.30 h. Verbena navideña con Línea Latina, La Solana.

Sábado 13 de diciembre

11.00 h. Ruta de belenes y villancicos, La Lechuza.

12.30 h. Ruta de belenes y villancicos, Las Lagunetas.

13.30 h. Verbena navideña con Nueva Imagen y su Bandurria, Las Lagunetas.

17.30 h. Ruta de belenes y villancicos, Lomo Carbonero.

19.00 h. Ruta de belenes y villancicos, Utiaca.

20.00 h. Verbena navideña con Buena Onda, Utiaca.

Martes 16 de diciembre

8.30 h. Los mayores se van de ruta de belenes, con visitas a los belenes de Las Canteras, San Juan de Dios, Arucas y almuerzo en Los Charcones, con baile navideño a cargo de Guajara Show.

18.00 h. Audiciones de la Escuela Municipal de Música, Sociocultural.

Miércoles 17 de diciembre

11.00 h. Visita de las pajes reales de Sus Majestades los Reyes Magos, CEIP Profesor Rafael Gómez Santos.

18.00 h. Audiciones de la Escuela Municipal de Música, Sociocultural.

19.00 h. Pasacalles de villancicos canarios por los comercios participantes en el Concurso de Escaparates Navideños. Veredicto y entrega de premios.

Jueves 18 de diciembre

18.00 h. Exhibición navideña del Club de Gimnasia Náyade, Polideportivo Municipal.

18.00 h. Audiciones de la Escuela Municipal de Música, Sociocultural.

Viernes 19 de diciembre

11.30 h. Visita de las pajes reales de Sus Majestades los Reyes Magos al encuentro navideño de Escuelas Unitarias de San Mateo, Las Lagunetas.

17.30 h. Ruta de belenes y villancicos, La Lechucilla.

19.00 h. Ruta de belenes y villancicos, Cueva Grande.

A continuación. Belén viviente, Plaza de Cueva Grande.

20.00 h. Espectáculo de astronomía y música «Notas de ciencia». Observación del cielo nocturno de La Vega, «Plaza de Los Gofiones».

20.30 h. Verbena navideña con Dúo Demelza y Raúl, Cueva Grande.

Sábado 20 de diciembre

10.00 h. XI Torneo Solidario de Ajedrez del Club de Ajedrez Vega de San Mateo, Sociocultural.

11.00 h. Torneo solidario Ilusión + Inclusión y Fútbol Caminando de Mayores, Campo de Fútbol Municipal.

12.00 h. Concierto de Navidad de la Escuela Municipal de Música (Agrupación Instrumental y Parranda), La Unión Musical Vega de San Mateo y la Coral Vega de San Mateo. Entrega de los premios del Certamen de Cuentos de Navidad, Iglesia de San Mateo.

19.30 h. Belén viviente organizado por la Asociación Cultural Vega de Arriba, con la colaboración de la Concejalía de Cultura, Aula de Teatro Municipal y Parranda «Y Pa' Cuando», casco antiguo de San Mateo.

Martes 23 de diciembre

Visita de Papá Noel a los mayores del acompañamiento a domicilio en sus casas y a los mayores de las Mañanas Activas y Saludables.

Ruta de villancicos. Durante toda la Navidad, a la casa de los mayores de 80 años cuyas familias lo soliciten, a domicilio, a cargo de la Concejalía de Mayores.

Miércoles 24 de diciembre

11.30 h. Pasacalles navideños por los barrios aledaños al casco. Salida de la iglesia.

Recorridos por: La Feria, El Retiro, Los Chorros, La Palma, Hoya Viciosa, La Higuera, Acequia Marrero y La Veguetilla.

13.30 h. Verbena navideña con Que Chimba, Rambla de la Constitución.

Miércoles 31 de diciembre

11.00 h. Subida del cotillón con Banda de Música Archipiélago y los Papagüevos de Guanarteme desde el Monumento al Agricultor.

12.00 h. Campanadas de mediodía y verbena con Furia Joven y DJ Ponova, delante de la iglesia.

Lunes 05 de enero

11.00 h. Recibimiento de SS. MM. los Reyes Magos en el Ayuntamiento de Vega de San Mateo, Salón de Plenos.

Saludo desde el balcón del Ayuntamiento, con entrega de las llaves del municipio y posterior salida en coches descapotables. Recorrido por los barrios de San Mateo (se publicará ruta de barrios con horas aproximadas del paso).

17.00 h. Aparición de SS. MM. los Reyes Magos, Iglesia de San Mateo.

A continuación. Comienzo de la cabalgata. Salida del casco antiguo (hasta la Plaza de la Solidaridad, bajando la calle principal y subiendo la Avenida Tinamar).

18.00 h. Recepción de Sus Majestades los Reyes Magos a los niños y niñas de San Mateo, con saludo personal y recogida de cartas.