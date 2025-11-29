Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 29 de noviembre de 2025
Cartel del acto 'La Aldea está de moda'. C7

Una productora denuncia por un presunto plagio a un edil de La Aldea de San Nicolás

Roj&Alman asegura que el Ayuntamiento le copió el evento 'La Aldea está de moda', celebrado en octubre pasado

Gaumet Florido

Gaumet Florido

La Aldea de San Nicolás

Sábado, 29 de noviembre 2025, 06:20

La productora Roj&Alam presentó el 17 de noviembre una denuncia en los Juzgados de Guía contra el primer teniente de alcalde y edil de Cultura del Ayuntamiento de La Aldea, Víctor Hernández, por supuestos delitos de plagio, apropiación indebida, administración desleal, prevaricación, malversación y falsedad documental en relación con el proyecto 'La Aldea está de Moda'.

La empresa acusa al concejal de haberle copiado la idea del evento al celebrarlo el 25 de octubre pasado sin su consentimiento ni su participación después de que se le había presentado como proyecto en una reunión previa celebrada en marzo. Según Roj&Alam, en aquel encuentro con Hernández se le entregó una copia de la idea donde estaba plasmada todo el contenido creativo, los objetivos generales, la estructura del evento y los elementos artísticos y organizativos.

Alega la productora que en su denuncia, aún no admitida a trámite, aporta las pruebas de los correos electrónicos y conversaciones por wasap intercambiadas con el edil. Pide que declaren como testigos las personas presentes en las conversaciones y colaboradores del mundo de la moda.

Desde el gobierno local aclaran que el Ayuntamiento solo colaboró con el evento, que fue organizado íntegramente por una empresa por encargo del Gobierno de Canarias y que no han recibido notificación alguna de esa denuncia.

