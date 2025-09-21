Las Marías de Guía pueden con el calor

Cober Guía Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:12 | Actualizado 18:57h. Modo oscuro Compartir

Ni las altas temperaturas, que se antojan un sufrimiento bajo un traje de típico, vencieron ayer el entusiasmo y el compromiso con el que Santa María de Guía celebra cada año su tradicional Fiesta de Las Marías. Esta edición renovó la fe, y ya van por 214 años, en la Virgen que da nombre al municipio y que hace dos siglos les libró de una plaga de langosta. Este domingo no llovieron cigarras de verdad, sino de papel, que, además, engalanaron la salida de la imagen cuando inició su procesión. Después desfiló ante ella una de las romerías mejor cuidadas y con mayor respeto a la tradición de cuantas hay en las islas.

