«Lo principal es ayudar a las personas más vulnerables y gastar con cabeza»

–¿Cuál ha sido su prioridad al llegar al Ayuntamiento de Agaete?

–La prioridad después de tomar posesión ha sido estudiar toda la situación actual del Ayuntamiento, tanto de personal como el tema de las cuentas. Estamos buscando para inventariar, para conocer todas las áreas importantes en el organigrama y, sobre todo, lo que más acucia es el tema de las fiestas. Estamos en la semana grande de las fiestas de San Pedro y es muy importante.

–Una fiesta atípica debido a la prohibición de subir a Tamadaba a raíz de la alerta por calor.

–Sí, es un tema delicado. Subir a Tamadaba es un ritual para muchas familias y es una pena que haya pasado esto. Ante alertas del Gobierno de Canarias y del Cabildo solo queda acatar y se hace entender así a los vecinos. Eso sí, se intenta que se vea lo menor alterada la fiesta. Uno de los momentos más importantes para los vecinos del Valle es el camino a Tamadaba para buscar las ramas. Normalmente se hace la noche anterior (a hoy); muchos se anticiparon y fueron ayer (la noche del lunes). En principio es el único inconveniente; con la colaboración de las diferentes administraciones se va a coger ramas, con las medidas de seguridad, en un sitio muy limitado. Ya no está permitido el acceso libre de las personas, y el personal del Ayuntamiento se ha encargado.

–Además, cambia toda la liturgia de la fiesta.

–Se está coordinando con la comisión de fiesta (de San Pedro del Valle) para ver de qué manera se hace. Son los vecinos los que se involucran directamente en la organización y todavía estamos viendo cómo hacerlo. Estamos buscando la mejor manera de que la fiesta no se desvirtúe y que se mantenga la esencia. Pero la seguridad no se puede poner en peligro. Saldrá todo perfecto, pero se vivirá (La Rama de San Pedro) de otra manera.

–¿Es la primera vez que no se hace el camino?

-No es que se la primera vez, pero sí es algo excepcional. Ha sido un poco de mala suerte, se ha concentrado la ola de calor en estos tres días: la despedida de los romeros, el día de La Rama y el día de San Pedro, cuando se concentran los actos religiosos y hay una gran devoción. Eso impide también los fuegos artificiales. Ya tenemos experiencia similar de hace unos años (con el incendio de la Cumbre) y no se puede hacer la más mínima concesión. Hay que adaptarse, y el pueblo se va a adaptar perfectamente igual que a otras circunstancias complicadas.

–¿Cuáles son las líneas principales de trabajo del gobierno conformado por BNR y PSOE?

–Las líneas las tenemos muy claras, pero ya no distingo entre BNR y PSOE, somos un grupo de gobierno joven y cada concejal tiene sus áreas bien definidas. Cada uno tendrá sus proyectos, que son muy interesantes. En esta línea, lo principal es ayudar a los más vulnerables, y gastar con cabeza. Siendo unos gastos más importantes que otros, no podemos dejar a las personas detrás. Hay que ver las prioridades reales y luego ir ampliando. Estamos haciendo un estudio de la situación y viendo los posibles cambios. Agaete tiene un potencial enorme en muchas áreas, hace falta un poco de paciencia. Estamos haciendo las cosas con cabeza y nada precipitado. Tenemos el apoyo de los ciudadanos y el personal está trabajando muy bien. Estamos muy contentos.

–Agaete está a la cabeza en desempleo. Y detrás de las cifras hay personas con sus circunstancias. ¿Qué puede hacer el gobierno local?

–Según los últimos datos, tenemos el 46% de tasa de paro juvenil, también me refiero a ello cuando hablo de necesitados. Queremos estudiar bien este área, conocemos el talento de los jóvenes de Agaete. Hay un problema de fondo, muchas veces es difícil de atajar por un municipio, pero por lo menos llegar a porcentajes razonables. Vamos a incidir en la oferta educativa, es muy importante. Agaete tiene sectores fuertes, como es el sector primario en El Valle, con productos de primera calidad. Y se nos conoce como villa marinera, pero no tenemos nuevas generaciones que se incorporen a este sector. También hay que incidir en el sector servicios. Tenemos un filón turístico, lo sabemos, y hay proyectos que esperamos que sean una realidad en poco tiempo. Pero también tenemos que desarrollar las nuevas tecnologías, potenciar este sector con trabajos cualificados. Hay que diversificar la oferta de formación, sobre todo porque creemos que es mejorable.

–Hay problemas que inciden en el día a día. Los vecinos se quejan del ordenamiento del tráfico.

–Coincido plenamente. Ya he estado hablando con el jefe de Policía, creemos que hay que replantearse la modificación que se hizo del tráfico, hay que mejorarlo. Durante la campaña (electoral) eran muchos los vecinos que preocupados por la circulación, y estamos analizando la situación en detalle. Es una prioridad que no espero que se tarde en variar, pero siempre con tranquilidad. Para revertir una cosa no se puede hacer de la noche a la mañana. Se puede hacer un compendio, entre lo que estaba y lo que se puede hacer para mejorar.

–Va a escuchar al pueblo, entonces.

–Escuchar al pueblo por supuesto, siempre. Vamos a potenciar la participación ciudadana, para que se activen las asociaciones apagadas o que no existen. Y la concejala esta en ello. Si las cosas se hacen en colaboración, es un ente que ayuda mucho. Es complicado saber la opinión de cada persona, pero las asociaciones son la voz de los barrios.

–Hay trabajo.

–Sí, hay trabajo, pero es interesante, bonito y un honor que el pueblo haya confiado en nosotros. Los retos siempre son bonitos cuando puedes ayudar a tu pueblo.

–Profesionalmente procede del sector de la seguridad, ¿qué necesidades tiene Agaete en este sentido?

–Agaete es un sitio muy seguro, pero la seguridad es más que la Policía Local, es también la Guardia Civil y la Policía Canaria, que están para ayudar al ciudadano. Muchos de los servicios que hace la policía están orientados al auxilio, cuando tiene un problema el ciudadano debe acudir a la policía, y se intenta solventar. Hay personas que no tiene a quien llamar para un problema concreto y la policía hará, dentro de sus competencias, todo por ayudar. En Agaete hacen falta más agentes de Policía Local, quiero reunirme con los responsables de la Guardia Civil, Policía Autonómica, entes con quienes de momento podemos paliar la situación con colaboración. Coordinados podemos suplir de manera temporal el servicio. Es bueno que la policía esté en la calle y que la gente te vea. Me hice policía para intentar ayudar a la gente.