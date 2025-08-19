Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Estado actual de la primera fase de la senda verde de Mogán. C7

La primera fase de la senda verde de Mogán entra en su recta final

El tramo entre el pueblo y el puente del barrio de Los Navarro, de 2,875 kilómetros, estará finalizado el próximo otoño

CANARIAS7

Mogán

Martes, 19 de agosto 2025, 19:06

La primera fase de la senda verde de Mogán estará finalizada a comienzos de otoño. De 2,785 kilómetros, transcurre anexa al barranco de Mogán en el tramo que va del pueblo al puente del barrio de Los Navarro con el objetivo de lograr una conexión segura y sostenible entre estos puntos para residentes de la zona, ciclistas y senderistas.

«Ya vemos la colocación del vallado, de madera y acorde al entorno rural donde está, y la señalética se instalará en breve», explica el edil de Obras Públicas, Ernesto Hernández, informando de que el del muro de contención está en su parte final. Se ejecuta con piedras del barranco para garantizar la seguridad de los taludes generados por la senda, de tres metros de ancho, paralela al cauce y una altura superior a este.

Para Hernández la senda verde conquistará a los transeúntes por las vistas que ofrece el propio barranco, así como por el aprovechamiento que se puede hacer de la misma. En ella se puede practicar ejercicio físico al aire libre y evitar el uso de la carretera GC-200, carente de aceras, para salir a caminar o simplemente para desplazarse entre los diferentes barrios.

«Es un modelo que, estamos seguros, servirá de inspiración en otros territorios», afirma, recalcando que la senda es exclusiva para peatones y ciclistas y que, por tanto, está prohibido el tránsito de vehículos a motor. «Esto lo único que provoca es el deterioro del camino», apunta.

El concejal solicita «respeto con el mobiliario que se está instalando» ya que se ha registrado alguna incidencia al respecto. «Es un plus tanto para nuestros residentes como para los turistas que nos visitan, por lo que debemos cuidarla para aprovecharla y disfrutarla al máximo», manifiesta Hernández.

El Ayuntamiento invierte 1,83 millones de euros de fondos europeos Next Generation con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos y ya busca financiación para la segunda fase, que pretende prolongar este sendero hasta Playa de Mogán, uniendo así el casco histórico con el núcleo turístico y pesquero.

