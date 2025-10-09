El primer sondeo en busca de energía geotérmica en Gran Canaria, en el primer semestre de 2026 Los resultados de los estudios preliminares en la comarca del Sureste «son alentadores»

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 9 de octubre 2025, 14:24 Comenta Compartir

Finalizados los estudios previos en el área del sureste seleccionada por la empresa Gran Canaria Geotermia, realizados por Involcan en los últimos meses, la búsqueda de bolsas subterráneas de calor con suficiente temperatura para generar energía eléctrica en Gran Canaria inicia la fase de análisis de toda esa información para seleccionar la ubicación en la que se hará el primer sondeo de exploración de los tres que están previstos.

Para ello la consultora neozelandesa JRG Energy se encargará ahora de validar e integrar todos los datos obtenidos por Involcan; diseñará el modelo conceptual del subsuelo de la comarca del Sureste, identificando las ubicaciones óptimas para los sondeos exploratorios; planificará la ingeniería, la logística y la seguridad de esos sondeos y transferirá el conocimiento al personal técnico canario para que esta experiencia quede en la isla y fortalezca su capacidad científica y tecnológica.

El primer sondeo de exploración tendrá lugar en el primer semestre de 2026, se prolongará entre uno y dos meses, alcanzará una profundidad de entre 2.500 y 2.700 metros y tendrá un coste aproximado de 9 millones de euros.

Así lo anunció este jueves el presidente del Cabildo, Antonio Morales, quien destacó que el proyecto Gran Canaria Geotermia comienza la fase decisiva hacia la exploración de esta fuente de energía limpia, renovable y continua, que podría marcar un antes y un después en la historia energética de Canarias.

Morales destacó que «la puesta en marcha de esta fase de exploración profunda supone un paso fundamental en nuestro compromiso con el modelo de Ecoísla. Avanzar en el conocimiento y aprovechamiento de la geotermia nos acerca a una Gran Canaria más sostenible, autosuficiente y resiliente frente a la crisis energética y climática».

El coordinador de Involcan, Nemesio Pérez, indicó que durante los últimos meses se ha llevado a cabo la campaña de exploración superficial «más completa realizada hasta ahora en Gran Canaria», donde más de treinta profesionales han realizado trabajos de prospección geotérmica en la zona autorizada, a través de estudios geoquímicos, geofísicos y geológicos de superficie. «Hay datos alentadores», comentó, entre ellos la detección de temperaturas de entre 150 y 200 grados centígrados, recursos de alta entalpia que harían posible la generación eléctrica.

Aunque se trata «de indicios, no de certezas», Pérez resaltó que «este trabajo ha generado una base de datos sin precedentes sobre el subsuelo de la comarca sureste, entre Telde, Ingenio, Agüimes y Valsequillo, y nos permite contar hoy con una radiografía científica de Canarias como nunca antes habíamos tenido», aseguró.

Pablo Aguilera, representante de JRG Energy, explicó que el primer sondeo exploratorio servirá para confirmar o actualizar el modelo del subsuelo resultante de los estudios de Involcan y seleccionar luego el punto en que se ejecutaría el segundo y comentó que «no estamos inventando la rueda» porque en el mundo existen actualmente 16 gigavatios de potencia geotérmica instalada.