El primer proyecto de renovables con crowdfunding de Canarias, listo a mediados de 2026 La iniciativa impulsada por Ayagaures Medioambiente en Agüimes ya ha repartido 25.200 euros en beneficios entre los participantes

El aerogenerador del parque Renove II ya está instalado en el recinto de Ayagaures Medioambiente en Agüimes.

Cristina González Oliva Agüimes Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:10

El Parque Eólico Renove II y la planta agrovoltaica El Vivero, situados en Agüimes, entrarán en funcionamiento a mediados de 2026, pero ya las estructuras principales están instaladas. Se trata del primer proyecto híbrido de Canarias financiado parcialmente mediante crowdfunding ciudadano, un modelo pionero que combina energías renovables e implicación directa de la comunidad local.

El proyecto, impulsado por Ayagaures Medioambiente, empresa perteneciente al grupo Pérez Moreno, integra generación eólica y fotovoltaica junto a un sistema de baterías de 2 MWh, lo que permitirá maximizar la eficiencia y estabilidad del suministro energético.

La iniciativa obtuvo 1.080.000 euros a través de Fundeen, plataforma de coinversión sostenible autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo que representa el 20% de los algo más de 5 millones de euros presupuestados. En total, participaron más de 45 inversores, priorizando a vecinos y vecinas de Agüimes, con una rentabilidad del 7%. Hasta ahora ya se han distribuido 25.200 euros en beneficios entre los participantes.

En la recta final

Las obras ya se encuentran en la recta final. Renove II contará con un aerogenerador de 2.300 kW cuya torre, motor y palas ya están completamente montados. Solo queda por instalar el sistema de almacenamiento en baterías y finalizar parte de la línea eléctrica de evacuación.

Paralelamente, la planta agrovoltaica, que combina producción agrícola con energía solar, ya está ejecutada en su totalidad. El invernadero fotovoltaico alberga 1.350 paneles solares y suma una potencia de 499 kW. La única fase pendiente es la conexión eléctrica para volcar la energía generada.

El conjunto híbrido Renove II - El Vivero supone un hito para la transición energética en el Archipiélago, no solo por su capacidad técnica, sino también por su carácter participativo. La combinación de innovación, sostenibilidad y vinculación con la economía local lo posiciona como un proyecto ejemplar para avanzar hacia un sistema energético más autónomo y comprometido con el territorio. De esta forma, Ayagaures Medioambiente se adelanta a la normativa.

Nueva convocatoria en primavera

Tras el éxito del primer crowdfunding, Ayagaures Medioambiente trabaja en un nuevo proyecto, el Parque Eólico Vivero, que contará con un aerogenerador de 800 kW. La empresa prevé repetir el modelo de financiación ciudadana a través de Fundeen, abriendo una nueva campaña de crowdfunding en la primavera de 2026.

La iniciativa tendrá un coste aproximado de dos millones de euros de inversión y la intención es que se puedan captar 400.000 euros a través de esta modalidad. De momento, no se han establecido las condiciones de beneficios para los inversores, que en la primera convocatoria fue de un 7%. Cabe recordar que se alcanzó la cantidad prevista en tiempo récord.