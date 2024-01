Todo preparado para la llegada de los Reyes Magos a la isla

Melchor, Gaspar y Baltasar están a punto de llevar la magia a los hogares grancanarios. Pero antes de su noche más frenética repartiendo regalos, tienen pendiente una visita previa ineludible este viernes para asegurarse de que recogen todos los deseos de los niños y niñas para el 6 de enero. Los tres Reyes Magos de Oriente acompañados de su séquito real recorrerán las calles de la isla, una oportunidad en la que los más pequeños de la casa podrán saludar, ver y entregarles sus cartas, si no lo han hecho ya. Diecinueve municipios de Gran Canaria ya están preparados para su inminente llegada y su tradicional cabalgata de Reyes.

Telde

El municipio tiene todo preparado para recibir, este viernes 5 de enero, a sus majestades los Reyes de Oriente. Será a las 11.00 horas en la plaza de San Gregorio pero, antes, la comitiva y sus pajes reales comenzarán su recorrido en vehículos clásicos por Jinámar, a las 10.00 horas, dirección San Gregorio, por la carretera GC-100, entrando por El Cubillo y pasando por la plaza de San Juan. Se estima que a las 11.00 horas ya estén en la plaza de Los Llanos. Al finalizar, Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a los asistentes, escuchando sus peticiones y deseos. Tras un breve descanso, saldrán en cabalgata por la tarde, a partir de las 17.00 horas, por el casco de Telde, en un recorrido que se duplicará y que, después de varios años, volverá al barrio de San Juan. La comitiva arrancará desde las Ramblas de Pedro Lezcano, para luego tomar Obispo Verdugo y transitar por la calle Ruiz, un tramo sin ruidos y sin estruendos para hacer partícipe a todas aquellas personas sensibles. De ahí, girará a la zona comercial abierta de San Gregorio, la calle Poeta Fernando González, y a la derecha por la Avenida del Cabildo. Las carrozas rodearán la rotonda de Daora para tomar nuevamente la Avenida del Cabildo y dirigirse al barrio de San Juan, por la calle Farmacéutica María del Pino Suárez López, para, finalmente, desplazarse hacia la plaza por la calle León y Castillo.

San Bartolomé de Tirajana

Sus majestades los Reyes Magos visitarán este jueves, 4 de enero, todos los barrios de San Bartolomé de Tirajana, recorriendo las calles principales de todos los distritos. Realizarán este recorrido en vehículos empezando el periplo a las 10.00 horas en Aldea Blanca para continuar visitando Rodeo Km40, El Matorral, Juan Grande, Salinas del Matorral, Castillo del Romeral, Bahía Feliz, Playa del Águila, San Agustín, Playa del Inglés, Las Filipinas, Cercado de Espino, Las Crucitas, Poblado Cesa, Barrio Chico, El Pajar, Lomo Galeón, Montaña La Arena, Montaña Blanca, El Hornillo, Pedrazo Alto, Lomo Gordo, Lomo Perera, Montaña La Data, Salobre, Calderín, El Tablero y Meloneras; previsiblemente, el recorrido acabará a las 20.00 horas. Mañana, viernes 5 de enero, se celebrará la gran cabalgata en San Fernando de Maspalomas, que partirá desde el Estadio Municipal de Maspalomas realizando su recorrido habitual hasta el Parque de San Fernando de Maspalomas.

Santa Lucía de Tirajana

Todos los barrios de Santa Lucía reciben hoy jueves, 4 de enero, la esperada visita de sus Majestades, que arrancarán su itinerario en Santa Lucía casco a las 10.00 horas y terminarán en la trasera del Teatro Víctor Jara a las 13.30 horas. A partir de las 17.30 horas, en la Plaza de San Rafael, el alcalde Francisco García entregará las llaves de la ciudad a sus Melchor,Gaspar y Baltasar en un acto cargado de magia en el que, además, se invitará a los niños y niñas a entregar sus cartas y compartir sus sueños y deseos los tres Reyes en la Plaza de los Algodoneros. Mañana, a las 18.30 horas, comenzará la cabalgata desde el Cruce de Sardina hasta el teatro Víctor Jara por la Avenida de Canarias. Serán un total de 6 carrozas, las que llevan a los Reyes dos temáticas de películas Disney: Lilo y Stitch y Toy Story y una de temática navideña.

Mogán

Melchor, Gaspar y Baltasar también visitarán Mogán este viernes, 5 de enero. Por la mañana, a las 9.30 horas, darán un paseo partiendo de Barranquillo dirección a la plazas de Las Filipinas, El Horno y Motor Grande. Continuará hasta la entrada de la urbanización de Playa del Cura y culminarán sobre las 13.30 horas en la plaza de Veneguera. El tradicional pasacalles con Melchor, Gaspar y Baltasar con sus receptivos pajes comenzará a las 18.00 horas, partiendo desde el Muelle de Arguineguín dirección plaza Pérez Galdós, donde los más pequeños podrán entregar sus cartas.

Gáldar

Al norte de la isla, a las 10.00 horas el espectáculo Cuentópolis en Rebelión precederá la tradicional llegada en helicóptero de sus Majestades los Reyes Magos marcada para las 11.00 horas. A las 17.30 horas arrancará la gran cabalgata de sus majestades desde Becerril con destino las calles del casco histórico y a las 19.00 horas la Plaza de Santiago acogerá el tradicional Autos. La Polcía Local procederá con motivo de esta celebración al cierre circulatorio desde las 17.30 horas de la vía Bajada de Las Guayarminas en el tramo comprendido entre las calles Domingo Pérez Mateos, Magistral Alonso de Vega, Martinón León y Artemi Semidán, permaneciendo cerradas hasta las 19.00 horas. Previamente, sobre las 16.00 horas, se procederá también al cierre de la calle Delgado hasta su incorporación a la Bajada de Las Guayarminas por la calle Domingo Pérez Mateos. Se recomienda como acceso al casco la salida 25 de la GC-2 (Puente de Los Tres Ojos).

Arucas

El recibimiento de los Reyes Magos será a las 11.00 horas en la Iglesia de San Juan Bautista. Los niños y niñas podrán entregar las cartas a su rey favorito, pero no pasa nada si no pueden asistir a esta hora porque a las 19.00 horas comenzará la cabalgata, que sale desde los almacenes municipales y recorrera las calles de Avenida El Mirón; Suárez Franchy; Francisco Gourié; y finaliza en la Plaza de la Constitución. Durante su recorrido los más pequeños podrán entregar también sus cartas si no han podido hacerlo antes.

Agüimes

Desde las 10.30 horas comenzará la animación en este municipio con pasacalles, globos gigantes, zancudos, acróbatas, malabaristas y batucada, pero no será hasta las 12.00 horas cuando los Reyes Magos lleguen por mar al muelle de Arinaga y comiencen su ruta real por los barrios del municipio: desde El Muelle hasta Los Barquillos y habrá una caravana por los barrios que finalizará en Temisas. Al finalizar tomarán un merecido descanso en el Colegio Nuestra Señora del Rosario, antes de la Magna Cabalgata de Reyes, Auto de los Reyes Magos, que como es tradición se realizará a partir de las 19.30 horas por las calles del casco de Agüimes, con la organización de la Asociación La Salle.

Tejeda

En el municipio cumbrero, un pasacalles saldrá a las 12.00 horas desde la gasolinera Disa por la calle principal hasta llegar a la Plaza del Socorro, donde esperan hinchables y talleres y a los tres Reyes Magos con sus pajes y muchas más sorpresas como Batucada o muñecotes Disney. Con motivo de la cabalgata de Reyes, las siguientes calles permanecerán cerradas al tráfico entre las 10.00 y las 12.00 horas: Tomás Arroyo Cardoso, Dr. Domingo Hernández Guerra y Leocadio Cabrera (desde la gasolinera hasta la Plaza Nuestra Señora del Socorro).

Santa Brígida

Un cortejo tradicional de cinco carrozas y un séquito de ayudante acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar a su llegada a lomos de sus camellos al municipio satauteño este viernes, 5 de enero. La cabalgata saldrá a las 19.00 horas desde el Club de Mayores, subirán por el Paseo del Galeón hasta la calle Circunvalación en dirección calle Ramón y Cajal y calle Nueva, luego bajarán por el Paseo del Guiniguada y, desde ahí, accederán al aparcamiento municipal (cerrado al tráfico), donde se ubicará el escenario.

San Mateo

La gran cabalgata de sus majestades los Reyes de Oriente comenzará a las 17.00 horas con un recorrido que saldrá del Colegio Rafael Gómez Santos y arrancará el paseo bajando por por la calle Rivero, atravesará por Párroco Manuel de la Coba, cruzando Tinamar, subirá por Maestra María del Pino Cabrera Martel y finalmente recorrerá La Principal hasta la Iglesia. Al llegar a la iglesia sus majestades recibirán a cada niño del municipio para recoger su carta y hacer ese último esfuerzo mágico para cumplir sus deseos.

Firgas

La cabalgata de los Reyes Magos, que llegarán en helicóptero, tendrá lugar este viernes a las 11.00 horas con un recorrido que irá desde el campo de fútbol Domingo Ponce, en Las Canales hacia la Avenida de la Constitución para llegar hasta el pórtico de la Ayuntamiento en la plaza de San Roque.

Valleseco

Después de que se haga la entrega de las llaves del municipio a los Reyes Magos de Oriente en la plaza municipal dará comienzo sobre las 18.15 horas el pasacalles que se desplazará hasta el Auditorio. A las 18.30 horas, los niños que aún no les hayan entregado sus cartas podrán hacerlo en persona.

Moya

Los más pequeños podrán disfrutar de los Reyes Magos que llegarán a lomos de sus camellos en una cabalgata que discurrirá desde el Paseo de Doramas por la calle principal del casco hasta el pórtico de la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria. Al finalizar el desfile, los niños podrán entregar su carta a sus Majestades los Reyes Magos.

Teror

A las 18:00 horas partirá el desfile de los Reyes Magos de Oriente que se desplazarán en vehículos antiguos descapotables desde el Paseo González Díaz hasta la Plaza de Sintes.

Ingenio

Hoy, jueves, llegan a Ingenio los emisarios de los Reyes Magos de Oriente, los pajes reales, que recogerán las cartas con los deseos de los niños y niñas en el transcurso de una celebración en la Plaza de La Candelaria de 17.00 a 20.00 horas. La gran cabalgata de Reyes comenzará a las 18.30 horas en los aledaños de la Casa del Obispo en Carrizal hasta el Parque de los Aromeros. La comitiva real recorrerá las calles L.H. Pilcher, República de Argentina, donde estará la zona sensible en la que se contará con un tramo de silencio en el que puedan disfrutar todas las personas a las que les afecte la música y el ruido, ubicado desde la rotonda de Vuelta Olivares, pasando por el Parque Camelot hasta la salida a la Avenida Carlos V.

Valsequillo

A partir de las 19.00 horas tendrá lugar la cabalgata de Reyes por las calles de Tenteniguada. En el local social recogeran las cartas de las cartas de los niños y niñas que ser acerquen.

Guía

A las 17:00 horas, desde Lomo Guillén -junto al instituto- los Reyes Magos de Oriente acompañados de los pajes reales recorrerán en una carroza la zona de Marente y Las Huertas y bajarán nuevamente por Lomo Guillén hasta el punto de partida.

Agaete

La cabalgata real saldrá desde Cruz Chiquita en torno a las 18.00 horas, con paso por la calle Juan de Armas, calle Concepción, Plaza Tomás Morales, calle León y Castillo, calle San José, y la plaza de la Constitución, donde tomará rumbo al Parque de Los Chorros (a través de la calle Banda de Agaete), punto de encuentro de esta noche de emoción con espectáculos infantiles.