Imagen del interior del almacén municipal de Santa Brígida. C7

El PP pide información sobre materiales retirados del almacén de Santa Brígida

El portavoz del grupo de la oposición exige saber si el concejal de Vías y Obras llevó cables y aluminio a un gestor autorizado en un furgón municipal

CANARIAS7

Santa Brígida

Martes, 25 de noviembre 2025, 16:32

El Partido Popular de Santa Brígida, en la oposición, ha solicitado al Ayuntamiento información detallada sobre la retirada y el destino final de materiales metálicos, principalmente cables de cobre y aluminio, procedentes del almacén municipal Brimate.

Según recoge el escrito presentado, estos materiales fueron trasladados en dos desplazamientos realizados en un furgón municipal que, presuntamente, habría conducido el propio concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Javier Ramírez.

El portavoz del PP, Martín Sosa, apunta que, de confirmarse, «se trataría de actuaciones que no forman parte de las competencias de un concejal ni de las funciones que le corresponden».

El escrito pide al Consistorio que se compruebe la veracidad de los movimientos de retirada y entrega de los materiales, que se identifique el gestor de residuos al que fueron entregados y que se faciliten las copias de los justificantes o tickets de entrega emitidos por el gestor.

Además, reclama saber el importe recaudado, en caso de haberse generado, y el destino de esos fondos, así como el procedimiento seguido para garantizar que cualquier ingreso derivado de esos materiales se haya tramitado correctamente e incorporado a las arcas municipales. En caso de que la gestión no se realizara a través del gestor habitual, la solicitud contempla la identificación del gestor autorizado y del número de expediente vinculado al convenio o autorización empleado para la retirada.

Sosa añade que «no se trata de afirmar nada de manera anticipada, sino de solicitar la documentación necesaria para conocer con certeza si esto es cierto y, en caso de ser necesario, exigir explicaciones y depurar responsabilidades».

