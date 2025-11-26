El PP pide duplicar el gasto en vivienda pública y reducir el de propaganda de Morales El Grupo Popular presenta enmienda a la totalidad y 32 enmiendas parciales por un montante de casi 18 millones de euros al presupuesto 2026 del Cabildo de Gran Canaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:47 Comenta Compartir

El Grupo Popular ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de 2026 del Cabildo de Gran Canaria elaborado por el gobierno de NC y PSOE, que asciende a 1.055,4 millones de euros incluyendo los organismos dependientes de la institución insular, «porque las prioridades que marca no coinciden en nada con las necesidades reales de los grancanarios, repite los vicios de años anteriores y consolida a nuestra isla como segundona en el contexto regional».

Así lo ha explicado este miércoles el portavoz del PP y líder de la oposición en la corporación insular, Miguel Jorge, quien ha insistido en que las cuentas para el próximo ejercicio sólo pretenden «consolidar un régimen clientelista a través de la principal actividad que desarrolla hoy el Cabildo, que no es otra que el reparto de subvenciones a dedo sin ningún tipo de publicidad, concurrencia ni transparencia».

Junto a la enmienda a la totalidad, el PP también ha registrado otras 32 enmiendas parciales al proyecto de presupuestos por un importe cercano a los 18 millones de euros orientadas a dar respuesta a los problemas de los grancanarios, especialmente en materia de vivienda, empleo, política social y movilidad.

Así, el Grupo Popular propone aumentar en 8,8 millones el presupuesto destinado al Consorcio de Vivienda, que pasaría de 9,2 a 18 millones, a través de tres enmiendas parciales cuyo objetivo es impulsar la construcción de más vivienda pública, establecer ayudas al alquiler para jóvenes y familias vulnerables o crear una bolsa de viviendas vacías destinada a alquiler social mediante convenios con los 21 municipios, entre otras iniciativas.

«Es irrisorio que de un presupuesto total de 1.055 millones apenas se destine un 0,8%, a resolver una de los grandes preocupaciones de los ciudadanos como es el acceso a una vivienda, por eso vamos a pedir que se duplique el presupuesto del Consorcio y se recorten las partidas que el presidente Antonio Morales destina a propaganda y autobombo«, criticó Miguel Jorge.

La mayor tasa de paro del archipiélago

El portavoz popular también se refirió al «ridículo» incremento del presupuesto destinado al área de Empleo, que apenas crece en 5.638 euros, pese a que Gran Canaria, según el último informe de la EPA, sufre la mayor tasa de desempleo de todo el archipiélago, con 79.710 personas desempleadas y una tasa del 17,07%, frente al 12,63% que registra la isla de Tenerife.

Estos datos, junto a la imparable subida de los precios y unos índices de pobreza y desigualdad «inaceptables», como reconoce el propio consejero de Hacienda en la memoria de los presupuestos, vienen a demostrar que los más de 1.000 millones que gestiona el Cabildo, que acumula además cerca de 700 millones ociosos en los bancos, «no están sirviendo como palanca para impulsar el crecimiento económico, la generación de empleo y el bienestar de todos los grancanarios»

Por contra, el líder de la oposición denunció que el presupuesto del servicio de Presidencia, desde donde se reparte la mayor parte de las subvenciones nominativas, «se ha disparado un 81% en los últimos tres años, pasado de los 20,1 millones en el año 2023 a 37,4 millones para el año 2026».

Por todo ello, el Grupo Popular considera que el proyecto de presupuestos aprobado por NC y PSOE para el año 2026 debe ser enmendado en su totalidad y devuelto al Gobierno insular para que elabore unas nuevas cuentas públicas que den respuesta a las verdaderas necesidades de los ciudadanos y permitan que Gran Canaria deje de estar a la cabeza en las cifras negativas y a la cola en los indicadores positivos».