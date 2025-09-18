El PP denuncia el colapso de los Puntos Limpios del Cabildo de Gran Canaria Toneladas de muebles, electrodomésticos, colchones, maderas, aparatos eléctricos, cartuchos de tinta, restos de poda, escombros, garrafas de aceite usado y otros residuos tóxicos se acumulan durante semanas en las instalaciones que gestiona la Consejería de Medio Ambiente | El responsable del área, Raúl García, desmiente el colapso, reconoce «problemas puntuales» y reprocha al PP su «sensacionalismo»

El Grupo Popular en el Cabildo denuncia el colapso de la red de Puntos Limpios que gestiona la consejería insular de Medio Ambiente por la acumulación durante semanas, incluso meses, de los residuos domésticos de todo tipo que depositan los ciudadanos en este espacio para su posterior reciclaje, valorización y reutilización.

En una visita al punto limpio de Las Rubiesas, en Telde, los populares pudieron comprobar la colmatación de las instalaciones con toneladas de muebles, electrodomésticos, colchones, maderas, aparatos eléctricos, cartuchos de tinta, restos de poda, escombros, garrafas de aceite usado y otros materiales tóxicos, así como la falta de personal y la carencia de maquinaria para el tratamiento de los residuos.

A preguntas del Grupo Popular en la Comisión de Pleno celebrada este jueves, el consejero de Medio Ambiente, Raúl García, admitió los problemas de gestión existentes tanto en Las Rubiesas como en los otros siete puntos limpios localizados en distintos municipios de la Isla, y los achacó a los incumplimientos de los pliegos por parte de la empresa concesionaria del servicio (Urbaser).

El consejero, según un comunicado del PP, explicó que ya ha mantenido varias reuniones con la empresa y que no descarta imponer sanciones e, incluso, rescindir el contrato.

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Popular, Pepa Luzardo, instó al responsable de Medio Ambiente a actuar de manera urgente para poner fin cuanto antes a esta situación de colapso de los puntos limpios que podría genera un serio problema de salud pública.

Para el Grupo Popular, la «deplorable« imagen de enormes montañas de residuos en los puntos limpios del Cabildo «desmonta una vez más el discurso de 'Ecoísla' que pregona el presidente Antonio Morales, así como la apuesta del gobierno insular por la protección del medio ambiente y la promoción de la economía circular«.

El consejero responsable del departamento, Raúl García Brink, ha salido al paso para desmentir el colapso que denuncia el PP. «Es verdad que no estamos contentos con el servicio, pero los problemas que se han producido son puntuales y se han ido resolviendo conforme los hemos ido detectando«. En ese sentido, dejó claro que no le temblará el pulso para rescindir el contrato si estas deficiencias no dejan de producirse.

Dicho eso, García Brink reprochó la actitud de la consejera Pepa Luzardo. «Me hace las preguntas en la comisión con un tono constructivo que luego no se corresponde con los términos que emplea en sus comunicados, en los que recurre al sensacionalismo y al amarillismo al que nos tiene acostumbrados en los plenos«. «Parece que ha tomado buena nota y está siguiendo el ejemplo de Feijóo y Tellado», sentenció.