El popular bar El Perola de Agaete cierra sus puertas tras 33 años de vida «Nos despedimos con el corazón lleno de gratitud y cariño, reiterando que El Perola siempre será un capítulo hermoso en nuestras vidas» | Se prepara un homenaje para José Juan Jiménez Dámaso 'El Perola' para el próximo 30 de noviembre

El bar El Perola, en Agaete, se ha convertido a lo largo de estos últimos 33 años en punto de encuentro de miles de personas, en lugar de amistad y convivencia, en un establecimiento lleno de anécdotas y como siempre han destacado «el único bar en el mundo donde el cliente nunca tiene la razón». José Juan Jiménez Dámaso, 'El Perola', ha sido el alma de este lugar de encuentro situado en la esquina de la plaza de Agaete, donde se ha podido degustar las mejores tapas acompañadas de un botellín de cerveza, manises y chochos.

El bar El Perola dice adiós. Este sábado han comunicado el cierre de sus puertas, en una emotiva carta en redes sociales. «Queridos amigos y clientes, hoy nos encontramos en un momento muy especial y emotivo, ya que después de 33 años compartiendo risas, historias, celebraciones y momentos inolvidables, llega el momento de decir adiós. El Bar El Perola, esa esquina que durante más de tres décadas fue testigo de tantas vidas, amistades y experiencias, cierra sus puertas. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a cada uno de ustedes, nuestros fieles clientes, que durante todos estos años han confiado en nosotros para celebrar los buenos momentos y acompañarnos en los momentos difíciles. Gracias por su lealtad, por su cariño y por hacer de este bar un lugar tan especial y lleno de vida«.

«A lo largo de estos años, El Perola fue mucho más que un simple bar, fue un espacio de encuentro, de charlas interminables, de risas compartidas y de recuerdos que permanecerán en nuestros corazones. Cada rincón, cada mesa y cada botellín guardan historias que siempre llevaremos con nosotros. También queremos agradecer a quienes a lo largo de todos estos años han formado parte del equipo del Bar El Perola, que con dedicación, esfuerzo y pasión ayudaron a que cada día fuera único y especial. Sin ustedes, este camino no habría sido posible. Gracias Pepe por tu dedicación, entusiasmo y cariño, todo ello ha dejado una huella imborrable en todos nosotros, transformando cada día y noche en un momento especial y creando un ambiente que siempre será recordado con cariño. Aunque cerramos esta etapa, llevamos con nosotros la alegría de haber sido parte de su historia y la esperanza de que los buenos momentos sigan multiplicándose, ya sea en otros lugares o en nuevos proyectos que surjan en el futuro. Nos despedimos con el corazón lleno de gratitud y cariño, reiterando que El Perola siempre será un capítulo hermoso en nuestras vidas. Esperamos que, de alguna manera,también hayan sentido ese mismo cariño y calidez que siempre buscamos ofrecer. Gracias por estos 33 años de recuerdos, amistad y buena compañía.Nos quedamos con la certeza de que el espíritu de El Perola seguirá vivo en cada uno de ustedes. Con todo nuestro cariño y gratitud, El Perola y familia«.

El Perola ha formado parte de la historia de Agaete durante estos últimos 33 años. El bar ha cerrado sus puertas y se está preparando en Agaete un cariñoso homenaje a José Juan Jiménez Dámaso, 'El Perola', para el próximo domingo día 30 de noviembre.

