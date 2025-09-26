La Policía Nacional enfatiza su papel en operaciones internacionales contra la criminalidad El cuerpo policial aprovechó la celebración de los Santos Ángeles Custodios para tributar un reconocimiento a funcionarios y colaboradores

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:59

El Cuerpo Nacional de Policía no solo desarrolla un papel clave en la seguridad de Canarias, sino que, en un contexto de creciente globalización, con difíciles desafíos transnacionales, cada vez desempeña un rol más decisivo en grandes operaciones internacionales contra la criminalidad a gran escala. Así lo destacó este viernes el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, durante su intervención en el solemne acto con el que la Policía Nacional celebra su día grande, con motivo de la onomástica de los Santos Ángeles Custodios, patronos del cuerpo, el 2 de octubre.

Pestana, que cerró el evento, citó, entre otras intervenciones, la llamada Operación 'Lazos de Sangre', una investigación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil que puso fin, hace unos días, a una de las redes del narcotráfico más activas de Canarias y que dio lugar a la detención de 17 personas, entre ellos, el considerado uno de los mayores narcotraficantes de Canarias. La otra operación a la que aludió el delegado fue la de 'Mar Azul', que permitió desarticular una red de tráfico de personas y de falsificación de documentos de identidad y de pasaportes para facilitar la inmigración irregular.

La ceremonia, presidida por Pestana y por el jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez, tuvo lugar en el salón de actos del Palacio de Congresos ExpoMeloneras, en San Bartolomé de Tirajana, ante numeroso público que quiso acompañar a las 141 personas que fueron homenajeadas con ocasión del día central de la Policía. De los condecorados, se entregó la Cruz al Mérito Policial a 110 agentes del propio cuerpo y a otras 18 personas ajenas a la Policía Nacional, pero que colaboran activamente con la institución. El resto, 13 personas, recibió un galardón de reconocimiento.

Al acto acudió una nutrida y relevante representación de cargos públicos, policiales y militares de la isla y de Canarias, entre ellos, la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, el alcalde de San Bartolomé Tirajana, Marco Aurelio Pérez, el viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez, y el jefe de la XVI Zona de Canarias de la Guardia Civil, Juan Hernández Mosquera. Estos cuatro últimos compartieron sitio en la mesa presidencial junto a Pestana y Gómez y participaron en la entrega de los reconocimientos, que, pese al número, se desarrolló con agilidad y sin que con ello se perdiera solemnidad.

El delegado del Gobierno reconoció el «trabajo incansable» y el «sacrificio» de los policías nacionales y agradeció particularmente su papel a la hora de garantizar la seguridad en eventos tan multitudinarios de las islas como los carnavales o el Rally Islas Canarias. Además, hizo énfasis en la importancia de estas funciones para la defensa y protección de los derechos y libertades fundamentales en un contexto como el actual, donde «adquieren predicamento» los discursos de odio, la estigmatización del adversario, los bulos y las noticias falsas.

Pestana no se olvidó tampoco de recalcar los esfuerzos del Gobierno de España por incorporar más efectivos tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil y dejó claro que los datos demuestran que «no se sostiene» el argumento del déficit de la presencia de agentes de ambos cuerpos en el archipiélago. Terminó con un emotivo recuerdo a los caídos en actos de servicio, que protagonizaron los últimos momentos de la ceremonia, cuando se tributó el tradicional homenaje a los agentes fallecidos, con la música y la letra de fondo de 'La muerte no es el final', tocada por la Unidad de Música del Ejército del Aire y del Espacio, y cantada por el coro Chelys Odalys.

Entre Quesada y los tributos

Mientras que Pestana pegó su discurso al «toro», como lo llamó el jefe superior, de los números y las operaciones, Gómez arrancó con unos versos de Alonso Quesada la intervención con la que dio comienzo al acto, justo después del Himno de España. Un extracto de 'Caminos de Ayer' le permitió encarrilar unas palabras cargadas de homenaje a la Policía Nacional y a su historia, y de agradecimiento, detallado y por momentos emotivo, a las 18 personas ajenas al cuerpo que recibieron anoche la Cruz al Mérito Policial.

Ese improvisado reparto de papeles entre ambos no impidió que Gómez sacara pecho del trabajo de sus agentes y subrayara que la eficacia policial ha crecido en el último ejercicio. Lo dijo antes de destacar que detrás de los homenajes a los 110 policías condecorados hay una palabra, servicio, y un sinfín de historias, como las que permitieron detener a sicarios en menos de 48 horas o que arrestaron al autor de un asesinato en Maspalomas.

El acto, que terminó, primero, con el himno de la Policía Nacional, y después, con el pasodoble Islas Canarias y un público entregado y al ritmo de las palmas de sus manos, dio paso a un cóctel en el patio anexo al Palacio de Congresos, que sirvió a su vez de aperitivo a la cena de gala final en el Salón Karisimbi del Hotel Lopesan Baobab Resort.