La Policía Local de Santa Lucía reduce a un hombre atrincherado en su vivienda de El Doctoral Los agentes utilizaron un dispositivo Taser para detener al individuo, que portaba armas blancas

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:53

Agentes de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana intervinieron este miércoles en un incidente con un hombre atrincherado en su domicilio de El Doctoral tras recibir un aviso sobre su actitud violenta y la posible presencia de armas blancas en la vivienda.

Los hechos ocurrieron en torno a las 10.30 horas, cuando varios vecinos alertaron de que el individuo, que presuntamente padecía alteraciones mentales, había causado anteriormente destrozos en el entorno vecinal y se encontraba encerrado en su casa en estado de agitación.

Ante el riesgo para su integridad y la del vecindario, los agentes establecieron un dispositivo de seguridad y accedieron al inmueble provistos de escudos de protección, utilizando de forma controlada y proporcional un dispositivo Taser para lograr reducirlo de manera segura, ya que les intentó agredir con las armas blancas.

La intervención concluyó sin heridos, tanto entre los agentes como entre los residentes de la zona, gracias a la rápida y coordinada actuación. Tras ser inmovilizado, el hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital Insular de Gran Canaria, donde quedó bajo supervisión del servicio de psiquiatría.